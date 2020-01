TOTOFORMAZIONE, BADELJ ORA È IN VANTAGGIO SU EYSSERIC

Fiorentina che si appresta questa sera a giocare il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter a San Siro. Per farlo, Iachini deve valutare se e quanto fare turnover in vista di una settimana che si concluderà con la sfida contro la Juventus di domenica prossima e senza il capitano German Pezzella, espulso agli ottavi contro l'Atalanta.

Detto che per quanto riguarda portiere e attacco non ci sono particolari dubbi, anche considerate le indicazioni date da Iachini in conferenza. In porta c'è Terracciano, come contro l'Atalanta, mentre in difesa sarà scelto il trio Milenkovic-Ceccherini-Caceres, considerate le squalifiche di campionato e coppa.

Il primo grande dubbio è a centrocampo, dove però i quotidiani sono tutti d'accordo: al posto dell'infortunato Castrovilli andrà Badelj, con buona pace di Eysseric che può giocarsi le sue chance a partita in corso come già contro il Genoa. Con Badelj i soliti Pulgar-Benassi. Sulle fasce ci saranno Lirola e Dalbert, mentre in attacco ecco il secondo dubbio di Iachini.

Ne vanno scelti due tra Vlahovic, Cutrone e Chiesa: secondo i quotidiani la scelta ricadrà sui due attaccanti italiani. Queste nel dettaglio le probabili formazioni dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): Terracciano, Ceccherini, Milenkovic, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert, Chiesa, Cutrone

Corriere dello Sport (3-5-2): Terracciano, Ceccherini, Milenkovic, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert, Chiesa, Cutrone

FirenzeViola.it (3-5-2): Terracciano, Ceccherini, Milenkovic, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Eysseric, Dalbert, Chiesa, Cutrone