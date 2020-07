TERRACCIANO E LA DIFESA SONO ANCORA SUPER, MALE LIROLA

TERRACCIANO – Spettatore dei movimenti della sua difesa nella prima mezz'ora respinge a dovere il tiro da fuori di Pellegrini. Battuto dal dischetto da Veretout ringrazia il fuorigioco sul colpo di testa di Mancini. Nel secondo tempo Mkhitarian non va troppo lontano dal bersaglio poi lui si conferma protagonista toccando di quanto basta il successivo diagonale dell'armeno. Il rigore su Dzeko farà discutere, come minimo, lui si conferma fenomeno anche per il primo intervento su Peres, 7

MILENKOVIC – Attento in avvio su Mkhitarian sfodera un gran colpo di testa che vale il pareggio. Più tardi abbatte Pellegrini al limite come fosse un muro, 7

PEZZELLA – Chiusure in anticipo su Dzeko nel primo quarto d'ora oltre alla pezza messa su Mkhitarian poco dopo. Paga dazio sul serbo rimediando il giallo a 10' dall'intervallo ma è ancora molto pericoloso colpendo il palo dopo il rigore giallorosso. Baluardo, 7

CACERES – Buona guardia sulle palle alte, un po' meno sul finale di primo tempo. Intervento in tuffo apprezzabile, ma rischioso, a metà ripresa. Lucido, 6,5

CHIESA – Dalla sua parte Spinazzola parte forte sin da subito, lui si sacrifica ma là davanti si vede inevitabilmente meno e chiude il primo tempo ancora in sofferenza. Boccheggia meno nel secondo tempo ma la posizione non gli concede occasioni da rete. Sacrificato, 5,5

Dal 36'st VENUTI – S.v.

GHEZZAL – Prova a mettere fosforo in mezzo al campo, talvolta ci riesce anche se è al posto sbagliato sul tiro di Kouamè. Cala alla distanza accusando stanchezza, poi s'infuria (giustamente) per il rigore concesso nel finale, 6

PULGAR – Buon break su Pellegrini intorno al ventesimo seguito da un pallone che Mkhitarian gli soffia. La presenza nel gioco però è costante, come la precisione nei calci piazzati che vale l'assist per il pari di Milenkovic, 6,5

DUNCAN – Fatica parecchio a entrare nel giro palla, non va meglio in fase d'interdizione. Nel finale conclude un contropiede tirando ampiamente fuori. Impreciso, 5,5

LIROLA – Parte privilegiando la copertura poi arriva anche a ridosso dell'area ma il tiro è respinto, ma il suo primo tempo è segnato dal fallo sul quale nasce il rigore per la Roma. Nella ripresa più di un errore gratuito anche se non gli difettano le accelerazioni. Serata no, 5

RIBERY – Ci prova più o meno su ogni pallone, solo che nella seconda parte del primo tempo i raddoppi lo annullano. Stanco, 6

Dal 1'st CUTRONE – Qualche problema nei controlli e nell'inserirsi negli spazi del secondo tempo, 5,5

KOUAME' – Una buona ripartenza, che però non finalizza nel tocco per Duncan, in avvio di gara. Ci mette qualche palla persa di troppo, ma quando trova i tempi giusti gira bene in porta ritrovandosi davanti Ghezzal. Sfortunato, 5,5

Dal 1'st VLAHOVIC – Sfondamento in contropiede con controllo e rientro ma il tiro è respinto da Kolarov. Recupera un buon pallone nel recupero ma trova ancora un muro giallorosso, 6

IACHINI – Scioglie il dubbio offensivo affidandosi a Kouamè e tenendo in panchina sia Vlahovic che Cutrone. Rispetto a San Siro la sua squadra soffre meno i tentativi avversari e Terracciano non è impegnato fino al rigore. Ha il coraggio di cambiare l'attacco inserendo Vlahovic e Cutrone e viene premiato dal pari di Milenkovic. L'episodio del rigore cambia il risultato, non la considerazione che la Fiorentina abbia fatto la sua onesta partita, 6