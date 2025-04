Tentazione turnover per Palladino, contro il Celje scalpitano Zaniolo e Beltran

A Celje, a circa un’ora da Lubiana, è soprattutto la pallamano, oltre a basket e al salto con gli sci, lo sport che attira le maggiori attenzioni, eppure la squadra locale è la prima nella storia del calcio sloveno a raggiungere i quarti di finale di una competizione europea. Reduci dallo scudetto della scorsa stagione gli uomini allenati dallo spagnolo Riera hanno stupito tutti superando l’Apoel Nicosia nei play-off e facendo fuori il Lugano negli ottavi di finale, approdando così alla sfida di oggi contro la Fiorentina.

Scenari diversi, stesso atteggiamento

Di certo la Fiorentina ha l’occasione di garantirsi l’accesso alla terza semifinale consecutiva di Conference League e al netto delle fatiche del momento oggi conterà mantenere l’atteggiamento visto a San Siro. Anche se gli scenari sono profondamente diversi Palladino chiederà ai suoi di mantenere identica concentrazione, anche perchè gli sloveni per indole dovrebbero cercare di avere l’iniziativa

Tentazione turnover

Intanto però la tentazione di concedere un po’ di riposo ai più stakanovisti c’è, soprattutto nei casi di Dodò e Kean reduci da ampi minutaggi. Così non ci sarebbe da stupirsi se alla fine sulla destra ci fosse Moreno, e non il brasiliano con Folorunsho dirottato a sinistra, e se davanti fosse Zaniolo a partire titolare relegando il cannoniere di casa viola in panchina. Molte più certezze sono in difesa, dove Comuzzo tornerà titolare insieme a Pongracic e Ranieri davanti a De Gea, mentre in mezzo Adli potrebbe sostituire Fagioli in un centrocampo completato da Cataldi e Mandragora, comunque favorito su Richardson.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

CELJE (4-2-3-1): Silva, Nieto, Bejger, Nemanic, Karnicnik, Zabukovnik, Kvesic, Delaurier, Seslar, Svetlin, Edmilson

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho, Beltran, Zaniolo