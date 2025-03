FirenzeViola Tanti cambi rispetto ad Atene ma con la certezza del 3-5-2: Palladino cerca punti a Napoli

Nel cuore di una settimana cruciale, in cui la Fiorentina si trova a fronteggiare l’esigenza di raccogliere punti in campionato e di prepararsi al ritorno in Conference contro il Panathinaikos, Raffaele Palladino non lascia spazio a incertezze. In un momento in cui le alchimie sembrano non portare i risultati sperati, l'allenatore ha sclto di puntare su un'unica certezza: la solidità. La "chiave" che ancora manca alla Fiorentina, quella che dovrebbe finalmente garantire continuità di gioco e risultati, non è una chimera, ma è ormai saldamente radicata nel 3-5-2, il modulo che Palladino ha riproposto con decisione, prima contro il Lecce e poi nella trasferta in Grecia. E da questa base solida, l'allenatore intende ripartire con la consapevolezza che, senza cambiamenti drastici, sarà possibile trovare la rotta giusta.

Avanti tutta, dunque, anche a Napoli, dove il nuovo assetto, pur con qualche novità, dovrà confermare i progressi fatti. Il modulo non cambierà, ma l'undici che scenderà in campo oggi pomerggio sarà decisamente diverso rispetto a quello visto contro il Panathinaikos. Almeno cinque uomini saranno diversi, ma il concetto resta lo stesso: ripartire da ciò che si conosce, da ciò che (in parte) ha già funzionato. Nella lista dei convocati, spicca il ritorno di Adli, che dopo un mese di assenza si presenta di nuovo, forte di una settimana di lavoro di buon livello al Viola Park. Nonostante le sue buone condizioni, però, il suo ritorno in campo non è una priorità, e partirà probabilmente dalla panchina. Dentro anche Ndour e Marí, ma la squadra dovrà fare a meno degli squalificati Mandragora e Zaniolo.

Nell'undici che Palladino ha in mente, non si prescinderà da De Gea tra i pali. Il portiere spagnolo è una certezza, ma la sua presenza giovedì, contro il Panathinaikos, è ancora tutta da valutare. In difesa, però, non mancano le novità: il ritorno di Pongracic, guarito dal problema al gluteo, riporta il croato in campo e completa il reparto insieme a Marí e Ranieri. A centrocampo, Fagioli è un titolare indiscusso, e la sua presenza è una garanzia. Ma gli altri due posti sono ancora in bilico, e il ballottaggio si gioca tra Cataldi, Ndour e Adli, con i primi due favoriti. Folorunsho, escluso dalla lista dei convocati, spera di poter rientrare per la Conference. In attacco, l’incertezza riguarda il fianco destro di Kean. Se la concorrenza è serrata, Beltran sembra essere leggermente favorito su Gudmundsson, ma entrambi sanno che ogni partita può essere l’occasione per guadagnarsi la fiducia dell’allenatore. La lotta per un posto da titolare è sempre aperta, e questa è la dimostrazione che la Fiorentina è in un momento di grande ricerca di equilibrio e identità. A partire da Napoli.

NAPOLI (3-5-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno; 21 Politano, 6 Gilmour, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 81 Raspadori, 11 Lukaku.

A disposizione: 96 Scuffet, 14 Contini, 16 Rafa Marin, 5 Juan Jesus, 17 Olivera, 15 Billing, 29 Hasa, 26 Ngonge, 9 Okafor, 18 Simeone.

Allenatore: Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 27 Ndour, 32 Cataldi, 44 Fagioli, 21 Gosens; 9 Beltran, 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 22 Moreno, 15 Comuzzo, 65 Parisi, 24 Richardson, 29 Adli, 10 Gudmundsson, 63 Caprini.

Allenatore: Palladino.