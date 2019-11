La Fiorentina continua a guardarsi intorno in vista del mercato invernale, in cerca di giovani o possibili occasioni che possano dare nuova linfa alla squadra di Montella. Una squadra costruita con il problema del ritardo dovuto ad un passaggio di proprietà che ha rivoluzionato tutto in casa viola. Ora Montella, Barone e Pradè ragionano su quali profili possano meglio inserirsi all'interno del contesto gigliato.

E se Scamacca e Antonucci sono due giovani sui quali la Fiorentina ha effettivamente messo gli occhi e che interessano, chi intriga di più è senza dubbio Alessandro Florenzi, esterno della Roma il cui futuro è tutto da scrivere. Chiuso da Fonseca nella capitale, dal momento che pur con l'infortunio di Spinazzola gli è stato preferito Santon, l'esterno classe '91 è un'idea che è venuta a Fiorentina ed Inter in attesa di capire quali saranno gli sviluppi con una società con cui per forza di cose il nativo di Vitinia, frazione di Roma, è legato in maniera viscerale.

Quello che va sottolineato, però, è la suggestione tattiche che porterebbe con sè Florenzi. Dal momento che l'attuale terzino destro della Fiorentina - leggasi Lirola - è stato uno degli investimenti più importanti del mercato estivo, viene difficile credere che gli uomini mercato gigliati pensino per Florenzi un ruolo da sostituto dello spagnolo. Più probabile invece un ruolo da esterno in un 4-2-3-1 con Pulgar che andrebbe a posizionarsi accanto a Badelj e Castrovilli avanzato da trequartista. Così Chiesa, Ribery e Florenzi potrebbero alternarsi nel ruolo di esterno e Montella avrebbe grandi possibilità di scelta.

Anche perché Florenzi lascerebbe Roma solo per giocare di più e guadagnarsi l'Europeo, quindi la Fiorentina dovrebbe trovare una soluzione per metterlo in campo con continuità. Ed è questa la suggestione tattica a cui stanno pensando nelle stanze gigliate.