STAKANOVISTA DAL CONTRIBUTO INVISIBILE

Esistono delle categorie di giocatori: ci sono coloro che, grazie alle proprie qualità e alla propria tecnica per regalano giocate da far brillare gli occhi, mentre dall'altra parte ci sono quei tipi di giocatori che 'si fanno il mazzo', che fanno il cosiddetto 'lavoro sporco' e corrono per se stessi ma soprattutto per i compagni Di conseguenza, molte volte in maniera involontaria, si rischia di essere abbagliati da una giocata di classe che piuttosto dal semplice recupero palla o dalla classica corsa per rincorrere un avversario Ecco che nella seconda categoria, rientra a pieno titolo il nome di Erick Pulgar. Partiamo da presupposto: il cileno è il giocatore della Fiorentina che ha percorso in media più chilometri in Serie A in questa stagione (11.501 in media in 2891 minuti, quinto nella graduatoria generale del campionato). Abile battitore di calci piazzati, il cileno detta i tempi di gioco della squadra di Iachini, cercando di abbinare qualità e quantità. Non sono di certo mancate le critiche per un giocatore che in alcune circostanze non ha offerto prestazioni all'altezza, a volte ha preso voti sotto la media, commesso errori o è stato banale nelle scelte di gioco.

Al tempo stesso però fanno forza dei dati indiscutibili che vanno a vantaggio di Erick. Partiamo da una delle specialità della casa, ovvero i calci di rigore. Rigorista della squadra con un solo errore all'attivo in questa stagione su sette rigori tirati. Quindi sei reti all'attivo che lo piazzano 2° nella classifica dei marcatori viola di questa stagione (1° Chiesa con sette reti). Stessa posizione per quanto riguarda il numero degli assist (quattro) contro i cinque di Chiesa e Duncan (solo uno in maglia gigliata). Segue il fatto che, sempre secondo i dati forniti dalla Lega Serie A, Pulgar sia il giocatore della Fiorentina che ha effettuato più passaggi chiave classificandosi undicesimo nella top 15 del campionato. Ma le statistiche più evidenti, per quanto riguarda la quantità messa a disposizione dei compagni, vengono fuori nel post lockdown alla ripresa del campionato. Difatti nel ranking pubblicato dalla Lega, dopo ogni giornata, il nome del cileno si ripete più volte nella graduatoria dei km percorsi in media.

Soprattutto in ben due occasioni, alla 32/a giornata (vs Hellas Verona) e alla 34/a giornata (vs Lecce), dove la Fiorentina è seconda per chilometri macinati ed Erick Pulgar è davanti a tutti per km percorsi. La squadra di Iachini risulta aver corso meno alla 27/a giornata (vs Brescia), dove Pulgar, pur titolare, non figura neanche nella top 10 (comprensibile considerando il ritorno in campo dopo mesi di stop). In ordine i viola hanno macinato meno km alla 28/a giornata (vs Lazio) e alla 31/a (vs Cagliari) e all'ultima gara giocata contro l'Inter dove il cileno è partito dalla panchina giocando solo un breve spezzone di partita. Nelle altre due circostanze rimanenti (alla 30/a e alla 33/a) la Fiorentina rientra nella top 10 delle squadre che hanno corso di più, rispettivamente settima e poi decima, con il centrocampista che si è piazzato sesto contro il Parma e quinto contro il Lecce per km macinati. Questi valori dimostrano che il cileno, in sostanza, corre un po' per tutti, mentre quando parte dalla panchina i viola fanno più fatica perché corrono meno. I dati mostrano il suo grande contributo di quantità, molto spesso invisibile ma fondamentale, che lo rende un oggetto prezioso e indispensabile per la Fiorentina di Beppe Iachini.

Statistiche post lockdown - top km in media percorsi

35/a giornata - Fiorentina quindicesima per km percorsi 105.331 - Pulgar entrato al 75'.

34/a giornata - Fiorentina seconda per top km percorsi 112.753 - Pulgar primo per km percorsi 12.599

33/a giornata - Fiorentina decima per km percorsi 109.25, Pulgar quinto con 12.114 km percorsi

32/a giornata - Fiorentina seconda per km percorsi 114.93 - Pulgar primo per km percorsi 12.681 -

31/a giornata - Fiorentina quattordicesima per km percorsi, Pulgar entrato al 60'.

30/a giornata - Fiorentina settima in graduatoria con 109.802 km; Pulgar sesto per km percorsi 11.729,

29/a giornata - Fiorentina dodicesima per km percorsi (107.159). Pulgar nono con 11.883 km percorsi,

28/a giornata - Fiorentina quindicesima per km percorsi con 103.456; Pulgar entrato all'84'.

27/a giornata - Fiorentina diciottesima con 99.953 km percorsi in media; Pulgar non figura nella top 10