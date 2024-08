SOTTOTONO RUBINO E FORTINI. SI SALVANO IEVOLI E LEONARDELLI

FirenzeViola.it

La Fiorentina primavera perde la finale di Supercoppa al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 2-0. Viola sottotono che, forse anche in una condizione fisica non ottimale, non è riuscita quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti del portiere neroverde Scacchetti.

PIÙ

LEONARDELLI - Il portiere viola è uno dei pochi a salvarsi nella serata di Reggio Emilia. Graziato da Cardascio al 35' che colpisce la traversa dal dischetto, è bravo in due occasioni nel primo tempo a bloccare due tentativi di Knezovic. Si è fatto trovare pronto in un'occasione anche nel secondo tempo ed è incolpevole nei due gol.

IEVOLI - Il numero 10 gigliato è stato il solo a rendersi pericoloso dalle parti Scacchetti con due tiri dalla distanza uno nel primo tempo, su cui si esalta l'estremo difensore neroverde, e uno nella ripresa che finisce di poco a lato.

BARONCELLI - Buona prestazione per il centrale che dopo essere stato convocato da Palladino per la trasferta di Parma è stato il difensore più attento nella serata del Mapei. Sfortunato poi al 50' per l'infortunio che l'ha costretto a lasciare il campo.

MENO

FORTINI - L'esterno sinistro, che si era messo in mostra con la prima squadra di Palladino durante la preseason, non ha brillato in questa finale. Nel primo tempo è partito sulla corsia di destra, non la sua abituale, ma anche nella ripresa quando ha giocato a sinistra non è mai riuscito a rendersi pericoloso.

RUBINO - Colpevole di aver perso in contropiede la palla che poi ha portato all'autogol di Elia per il vantaggio della formazione neroverde. Per il resto si è visto poco durante il match se non per un'occasione di testa sprecata nel primo tempo. Opaca anche la prestazione di Caprini in una Fiorentina che davanti ha creato poco per impensierire il Sassuolo.