SONDAGGIO FV, TIFOSI SPACCATI. MA LA MAGGIOR PARTE APPROVA LA CONFERMA DI IACHINI

Beppe Iachini convince i tifosi della Fiorentina, almeno secondo il sondaggio lanciato subito dopo la conferma dell'allenatore da Firenzeviola. Il 53.97% dei 7133 partecipanti al voto si sono infatti detti d'accordo con la scelta di Rocco Commisso di confermare il tecnico marchigiano. Firenze si è insomma spaccata in due sulla questione, ma gli estimatori di Iachini hanno alla fine vinto di diverse centinaia, anche se la vittoria non è stata schiacciante. Chi ha votato no non ha certo giudicato la persona ma non si è trovato d'accordo sulla conferma di un allenatore bravo e dal cuore viola ma di profilo basso (per quella che è la sua storia) e dal gioco poco brillante e offensivo, basato sulle ripartenze e lanci lunghi e soprattutto hanno visto nel gesto di Rocco Commisso una mancanza di ambizioni anche per la prossima stagione. Ambizioni europee sempre dichiarate pubblicamente dal taycoon, tanto da far pensare ad un profilo di allenatore moderno e internazionale.

Ma la maggior parte dei votanti ha invece ritenuto che sia stato giusto premiare il lavoro svolto da Beppe Iachini in questi mesi. Un tecnico arrivato in una situazione di grande difficoltà della squadra che pur senza strafare è arrivato al cuore dei giocatori più del suo predecessore ed ha saputo farne un gruppo più unito che ha raggiunto la salvezza con 5 giornate di anticipo. Anche dai commenti dei lettori di Firenzeviola sui nostri social i nomi che circolavano d'altronde non sono stati ritenuti così "eccitanti" da chiedere un cambio deciso rispetto a Iachini. Inoltre in molti hanno giudicato poco il tempo a disposizione tra la fine della stagione attuale e la prossima, per poter costruire una squadra adatta ad un nuovo allenatore che magari ha bisogno di tempo per conoscere e inserirsi nell'ambiente; tanto vale dare qualche buon innesto - oltre ad Amrabat -a Iachini perché oltre ad una difesa solida possa dare equilibrio alle due fasi e migliorare l'attacco. Insomma Firenze è sì spaccata, ma la scelta di Commisso è stata capita e sposata dalla maggior parte dei tifosi (e lettori di FV). Ora toccherà a Iachini convincere quel 46 per cento ancora scettico.