SI SVUOTA L'INFERMERIA. IN MEDIANA REGNA L'OTTIMISMO

Tra le perplessità e la paura per una classifica che non piace a nessuno, in casa Fiorentina si sottolinea, nelle ultime ore, una serie di note positive in arrivo dal centro sportivo Davide Astori. Prima fra tutte, la questione Amrabat. Il marocchino sta meglio. La botta alla schiena rimediata contro il Parma non dovrebbe mettere a rischio la sua disponibilità contro il Benevento. Tuttavia, in chiave rientri, la notizia del giorno arriva direttamente dalla fonte più pura, ovvero il diretto interessato: Gaetano Castrovilli. “Sto meglio, sto facendo un lavoro differenziato e spero di esserci a Benevento”, ha detto il 10 viola ai canali ufficiali della Fiorentina. Chi meglio di lui, del resto, è a conoscenza delle sue sensazioni fisiche. Castro era stato sostituito nel corso del match contro la Roma per una dura botta subita, poi rivelatasi una “lesione di primo grado al semitendinoso della coscia sinistra”. Ora pare essere di nuovo in sufficiente forma, almeno a giudicare dalle immagini pubblicate oggi dalla Fiorentina sui social. Nel caso in cui dovesse tornare a disposizione, potrebbe profilarsi un ballottaggio con Amrabat (se il marocchino non fosse al 100%) in vista di sabato.

Una mediana che vede pian piano svuotarsi l’infermeria, insomma. E intanto c’è chi a centrocampo ha già trovato la giusta continuità: Erick Pulgar è in crescendo, seppur lieve e di certo non facilmente notificatile visti i recenti risultati della Viola. Ma il fatto che il cileno giochi dal 1’ da cinque gare consecutive, sicuramente rappresenta l’ennesima rassicurazione per un reparto che come nessun altro ha sofferto la mancanza di interpreti negli ultimi mesi. Si respira un simile ottimismo anche per Bonaventura, che già da qualche giorno è tornato a pieno regime e ha sostituito proprio Amrabat la scorsa domenica: 20 minuti in cui l’ex Milan ha ripreso la giusta confidenza per tornare al meglio.