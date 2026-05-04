Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Brescianini al posto di Mandragora

Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Brescianini al posto di MandragoraFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:41Copertina
di Redazione FV

Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma-Fiorentina, posticipo del lunedì sera della 35esima giornata di campionato. A sorpresa, Paolo Vanoli lascia fuori Rolando Mandragora, sostituito in mezzo al campo da Marco Brescianini. Spazio poi ad Albert Gudmundsson ancora nelle vesti del falso nueve, ecco gli undici: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Brescianini, Ndour, Solomon; Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli 