ROBE DI KAPPA: ACCORDO DI SEI ANNI. E CI SARÀ PURE LA K-WAY

Che Rocco Commisso abbia da sempre avuto l’Italia nel cuore è un fatto ormai certo. E oltre a trasmettere tutta la sua passione per il Bel Paese nel calciomercato - dove a gennaio ha scelto di riformare la coppia d’attacco dell’ultimo Europeo Under 21, ovvero Chiesa-Cutrone - ha scelto di trasferirla anche su quello che sarà il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina, un marchio storico e italiano al 100%. La voce relativa a Roba di Kappa era nell’aria già da un po’ ma secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it nel mese di gennaio il club viola ha siglato con l’azienda torinese (fondata nel 1968) un accordo della durata di sei anni (divisi in quattro più due automaticamente rinnovabili nel 2024). Un matrimonio molto lungo, che ricalca la volontà da parte della società gigliata di intraprendere operazioni valide per il presente ma anche e soprattutto per il futuro: l'obiettivo della Fiorentina infatti è quello a lungo andare di intraprendere un accordo in esclusiva con Kappa, facendo in modo che i viola siano gli unici ad avere quel marchio sulle proprie divise in Serie A.

Kappa, secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione, si occuperà di vestire la Fiorentina non solo per ciò che riguarda le maglie da gioco ma anche tutto il materiale tecnico: tute, felpe, calzettoni, guanti e cappellini (per la gioia di Beppe Iachini, grande fruitore di quest’ultimo capo d’abbigliamento). A curare invece il cappotto “da campo” (ovvero la giacca impermeabile che squadra e allenatori indosseranno durante la partita o negli eventi sportivi legati al campo in generale) sarà invece la K-Way, sottomarca molto popolare della Kappa che produce abbigliamento sportivo dal 2004. Si conclude dunque dopo cinque anni l’accordo con l’azienda francese Le Coq Sportif, che ha realizzato tra le più belle divise di sempre e che sarà ricordata per aver proposto per la prima volta le divise coi colori dei quattro quartieri storici di Firenze.