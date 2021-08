RIVOLUZIONE IN ARRIVO A CENTROCAMPO

Un centrocampo da ridisegnare e con aspettative alte, anche per non vanificare il gioco di Italiano. Per ora, a parte l'innesto di Maleh, è infatti il reparto dove ci sono stati meno cambiamenti, se non fosse per l'assenza di Amrabat per l'intervento fatto a fine stagione, la poca condizione post europeo di Castrovilli che lo relega in panchina e alcuni rientri dai prestiti - Duncan e Benassi, con Saponara jolly - che lo fanno sembrare un centrocampo diverso. Ma è proprio in questo reparto che negli ultimi giorni di mercato potrebbe avvenire una mini rivoluzione visto che riguarda giocatori ritenuti per un anno inamovibili. Parliamo in particolare di Sofyan Amrabat. Il giocatore dopo la bella stagione a Verona con Juric, a Firenze non ha saputo ripetersi, complice certo una stagione difficile per tutti i viola ma della quale il suo spostamento in regia è stato certo condizionante. Il giocatore per ora sta recuperando e non si è unito ancora al gruppo.

La Fiorentina apre al prestito oneroso e ci pensano in tre, Torino che però resta il più defilato, Atalanta che ha però complicato i rapporti "scippando" Zappacosta ai viola, e il Napoli, che ha però le stesse priorità della Fiorentina, ossia dover prima cedere. La cessione dunque non sembra così vicina, ma la Fiorentina intanto cerca a sua volta di trovare un accordo per portare a Firenze un altro tipo di centrocampista con la vocazione da regista visto che Pulgar in quella posizione mostra sempre dei limiti.

La pista più calda sembra essere quella che porta a Lucas Torreira dell'Arsenal. Pradè ci aveva già provato la scorsa estate ma il giocatore era poi andato all'Atletico Madrid dove ha collezionato 722 minuti in 26 presenze (tra Liga, Champions e Coppa nazionale) facendo poi però ritorno in Inghilterra. La stampa londinese dà l'operazione per imminente e il giocatore in arrivo a Firenze nelle prossime ore ma per ora non ci sono conferme al riguardo perché resta la concorrenza di altri club come l'Entracht e serve qualche altra ora o giorno per sciogliere i dubbi.

Un'altra pista porterebbe al più esperto e quotato Miralem Pjanic. Dalla Spagna parlano di un incontro tra il Barcellona e la Fiorentina anche se resta da sciogliere il nodo ingaggio e certo non è cosa da poco per il peso del centrocampista bosniaco, che avrebbe voluto tra l'altro tornare alla Juventus. In 9 giorni la Fiorentina dovrà capire qual è la strada più percorribile tra i due. Infine in uscita c'è anche Duncan, indietro nelle gerarchie di Italiano e chissà che anche lui non saluti già in questa sessione, anche se la pista Verona dell'ex Di Francesco ora sembra tiepida.