RICCI, IL PUNTO: AVANTI ADAGIO, ASPETTANDO GLI ULTIMI GIORNI

Un nome del quale si parla e scrive ormai da settimane è quello di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell'Empoli sul quale si sono accesi i riflettori di mezza Serie A e, in precedenza, anche dall'estero. Tra le squadre interessate c'è senza dubbio la Fiorentina, che sta provando a muovere i primi passi per arrivare a lui, anche se - secondo quanto risulta a FirenzeViola.it - ancora non è vicino il momento del grande affondo.

Sicuramente i rapporti tra le due società toscane, viste anche le recenti cessioni in prestito secco di Zurkowski e Terzic, sono incanalati sulla giusta strada, anche se i due affari sopraccitati sono da considerarsi totalmente slegati dalla potenziale trattativa per Ricci. Sul quale, peraltro, non manca la concorrenza: se Borussia Dortmund e Milan avevano cominciato a sondarlo durante il lockdown, salvo mollare poi la presa nelle ultime settimane (i rossoneri, peraltro, hanno preso Tonali in quel ruolo) ma sul conto del giovane centrocampista permangono ancora le attenzioni di Napoli e Sassuolo, giusto per citarne due. I nero-verdi, in particolare, rischiano di divenire l'avversaria peggiore qualora dovessero cedere Locatelli, necessitando a quel punto di intervenire in quella zona di campo, con però una disponibilità economica rinnovata e rinforzata dall'addio al fresco debuttante in Nazionale.

Proprio la mancanza attuale di liquidità da mettere sul piatto sembra una delle principali condizioni che frena l'interessamento della Fiorentina: con l'entourage del calciatore che lavora sotto traccia per abbassare le richieste economiche dell'Empoli, che da par suo non ha neanche fretta di mettere a segno questa cessione, rimane comunque centrale la questione cessioni. Prima di poter andare all'assalto di Ricci, infatti, la società viola deve allo stesso tempo sia liberarsi di alcuni ingaggi in esubero nella sua rosa, sia ottenere qualche milione dalle ormai famigerate uscite secondarie in cantiere: da Boateng a Cristoforo, passando per Eysseric e Dabo.

In conclusione, il nome di Samuele Ricci è uno di quelli da cui la Fiorentina è intrigata ma, stando alle informazioni in nostro possesso, non è ancora una pista di mercato così calda. Il momento più opportuno per affondare il colpo, per le varie squadre interessate - chi per un motivo e chi per l'altro - sembra essere negli ultimi giorni della sessione, quando ci avvicineremo al cosiddetto deadline day.