Ranieri: "Non abbiamo fissato obiettivi. Ora è il momento di spingere. Ormai mi sento fiorentino"

Al termine dell'allenamento odierno della Fiorentina, Luca Ranieri ha parlato così ai media presenti, tra cui Radio FirenzeViola, della situazione in casa viola "Sensazioni positive, ci siamo allenati alla grande al Viola Park. Ora è il momento di spingere. Abbiamo il mister nuovo e tanti allenatori nuovi, queste due settimane in Inghilterra ci serviranno. I nuovi hanno già capito cosa vuol dire giocare con questa maglia, anche grazie all'affetto dimostrato dai tifosi al Viola Park".

Così Ranieri sulla conferma della fascia da capitano: "Il giorno dopo il suo arrivo il mister mi ha chiamato per chiedermi se volessi continuare a fare il capitano. Per me è un grandissimo orgoglio. Non sono nato fiorentino, ma sono per metà spezzino e metà fiorentino. Fare il capitano di Pioli poi è un onore. Sono felice, starà a me dimostrare quanto valgo".

Sugli obiettivi: "Stiamo insieme da due settimane. Non abbiamo fissato obiettivi veri e propri. Dobbiamo migliorare l'anno passato, sarà difficile, ma ci faremo trovare pronti subito per i preliminari di Conference. L'entusiasmo lo abbiamo percepito a Firenze. Sentirci incitare mentre lavoriamo è tanta roba. Siamo felici, adesso dobbiamo lavorare".

C'è un grande entusiasmo ma anche pressione in questa Fiorentina.

"Per me non c'è cosa più bella di una città che ti spinge. Anche a Firenze c'erano tante persone che ci supportavano, non ci lasciano da soli e anche durante le fatiche ci dà una grossa spinta. Ora c'è da sudare per farci trovare pronti in vista del campionato".

Pronti alla difesa a tre?

"Mister Pioli ci fa lavorare tanto anche su quello ma noi dobbiamo solo farci trovare pronti su tutto ciò che ci chiederà".