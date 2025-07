RFV Santacroce: "Kean in Arabia sarebbe stata una follia. Comuzzo in Premier? Ci penserei"

Fabiano Santacroce, ex difensore di Napoli e Parma, oggi procuratore, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola ripartendo dal mercato:

Che mercato sta vedendo fino a questo momento e cosa pensa di come lo sta gestendo la Fiorentina?

"La Fiorentina sta facendo sul serio e quest'anno tante big hanno avuto tanti cambiamenti a parte il Napoli. Mi aspetto una Fiorentina che possa giocarsela per i primi posti della classifica. Pioli mi piace e hanno preso calciatori che sanno far male. E' un bel mix e la Fiorentina è ancora molto attiva sul mercato".

Da difensore come vede il tridente che la Fiorentina potrebbe mettere in campo con Gudmundsson, Kean e Dzeko?

"Sono curioso perché sono tre giocatori favolosi. Gudmundsson è molto veloce, salta l'uomo e sa fare l'ultimo passaggio. Dzeko è un ottimo finalizzatore e Kean l'anno scorso è stato stratosferico e ha riniziato quest'anno con una voglia incredibile".

Lei lascerebbe partire un prospetto come Comuzzo?

"Dipende tanto dall'offerta che arriva. È vero che bisogna tenersi cari i propri patrimoni, ma il ragazzo è giovane e l'anno scorso ha commesso anche tanti errori. Alla Fiorentina sta crescendo bene ma se arriva un'offerta ritenuta giusta da parte del club, è giusto anche pensare alla cessione sia per il bene del ragazzo che per quello della Fiorentina".

La Fiorentina è interessata a Kessiè, secondo lei è fattibile?

"Si può rinunciare a tanti milioni soprattutto quando si capisce che è un calcio differente dal nostro. La Serie A resta uno dei migliori tre campionati al mondo e se chiama l'Italia tutti ci pensano, anche a costo di rinunciare a un pacco di soldi".

Sohm e Bernabé sono due giocatori che la Fiorentina sta continuando a seguire, come li vedrebbe in viola?

"Bernabé mi è piaciuto tantissimo la scorsa stagione e il Parma ha tanti giovani interessanti. Hanno dimostrato di giocare un buon calcio ed entrambi penso che possano fare al caso della Fiorentina, entrambi possono fare ancora molto di più e credo che i viola potrebbe farli crescere nel modo giusto".

Kean ha fatto bene a dire di no all'Arabia per restare alla Fiorentina?

"È stata una scelta giusta di un ragazzo ancora giovane e che sa che anche alla Nazionale mancano attaccanti come lui. Ha fatto benissimo a rimanere, è una follia vedere giocatori della sua età andare in Arabia rinunciando alla carriera per diventare subito ricco. Ha tanto da dare al calcio e ha ancora tanto da imparare. Quello che dovrebbe avere bene in mente è quello di diventare per tanti anni il capocannoniere della Serie A, magari proprio con la maglia della Fiorentina".