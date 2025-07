Calciomercato Dagli inizi con Pioli all'esclusione con lo stesso: Sottil ai saluti. Su di lui Toro e Sassuolo

Dopo l’esclusione dai convocati per la tournée in Inghilterra è ancora più palese la situazione di Riccardo Sottil. L’esterno classe ’99 è fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli, tanto che se la Fiorentina riuscisse a trovargli una sistemazione entro breve sarebbe già pronta ad accogliere un nuovo giocatore sulla destra. Quel nuovo innesto potrebbe essere Nadir Zortea, ma è ancora troppo presto per parlarne. Prima bisognerà piazzare un esubero oramai evidente come Sottil.

Le pretendenti.

Tra le squadre che si sono interessate negli ultimi tempi ci sono il Torino di Urbano Cairo e il Sassuolo. Per adesso solo dei timidi sondaggi, ma chi lo sa che non si possano trasformare in delle trattative concrete vista la situazione dell’ex Milan. La società viola ha più che mai l’interesse a venderlo a titolo definitivo considerando il contratto valido ancora per altri due anni (scadrà a giugno del 2027). C’è la volontà di liberarsi del suo ingaggio da 1 milione netto il prima possibile.

Un boomerang.

Da parte sua Sottil non scalpita per andarsene. Fosse per lui rimarrebbe per giocarsi le sue carte a Firenze, ma la scelta di tenerlo fuori dalla spedizione inglese è sintomatica del tipo di percorso che società e allenatore hanno in mente per lui. Stefano Pioli lo aveva portato in prima squadra nel 2018, quindi è sempre stato il suo primo estimatore, ma oggi non ci sono più i presupposti per immaginarlo al centro del suo progetto. Siamo ai titoli di coda: presto novità interessanti.