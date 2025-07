La convocazione di Sabiri è un'indicazione di mercato. Ma lui proverà a stupire la Fiorentina

La convocazione di Abdelhamid Sabiri per il ritiro inglese è una delle poche notizie arrivate dalle scelte di Stefano Pioli in tal senso. Il marocchino era comunque tornato tra i convocati per le amichevoli e in campo con il resto dei compagni sia a Grosseto che contro la Carrarese, facendo nascere immediatamente un dibattito in città sul suo eventuale ruolo nella nuova Fiorentina.

Ottimo atteggiamento

Il centrocampista offensivo scartato prima da Italiano e poi da Palladino, ha comunque iniziato il ritiro con la voglia di provare a convincere Pioli. Si è messo a disposizione anche quando si allenava a parte e, quando è tornato tra i convocati, ha anche espresso tutta la propria gioia via social. Un atteggiamento positivo che ha permesso a Pioli di integrarlo con gli altri e di valutarlo regolarmente come sta facendo con altri profili. Un atteggiamento completamente diverso da quello di Sottil, per dire, che contrariamente ha preferito non partire in accordo con tecnico e società.

In attesa del mercato in entrata

Diciamolo chiaramente, al momento non è così percorribile l'ipotesi di una sua permanenza, ma neanche da scartare a priori. Probabilmente la sua convocazione è legata anche al mercato, con Pioli che vorrebbe un altro giocatore in quel ruolo e, fino a che non arriverà, utilizzerà Sabiri come completamento della rosa. Il fatto che i viola seguano giocatori come Sebastiano Esposito e Volpato e che abbia fatto un tentativo concreto per Bernabé conferma la ricerca di un altro giocatore offensivo ma con caratteristiche anche da centrocampista.

Sabiri ci crede

Poi Gudmundsson al momento pare lontano dalla forma migliore e Sabiri può aiutarlo a rientrare senza troppa pressione. In ogni caso il marocchino è stato bravo anche a superare giocatori come Barak o Brekalo, che avrebbero potuto far comodo in quel ruolo e che invece sono stati immediatamente scartati in attesa del mercato in uscita. Sabiri proverà a sovvertire il proprio destino, poi spetterà a Pioli decidere se possa avere o meno un ruolo all'interno del club. Lui ha scommesso su se stesso e ci proverà, in attesa del mercato. Of course.