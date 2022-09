RANIERI INCORONATO DA ITALIANO E BIRAGHI, OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE

"Domani Ranieri partirà dal 1': lo scorso anno ha fatto una stagione importante e ha ottenuto con la Salernitana una salvezza incredibile. Domani avrà l'opportunità di sfruttare la sua occasione. Farà vedere a tutti il suo valore". L'incoronazione di Luca Ranieri cviene direttamente da Vincenzo Italiano che in conferenza stampa ha deciso di togliere i (pochi) dubbi che c'erano sulla maglia da titolare al centro della difesa contro l'RFS Riga vista l'assenza contemporanea di Milenkovic per infortunio e di Igor per squalifica. D'altronde anche per Ranieri, che fino al penultimo giorno è stato in bilico per andare in prestito, vale il principio espresso dal tecnico per Zurkowski, altro giocatore con la valigia in mano, ovvero che finito il mercato si azzera tutto e si riparte da capo, così ognuno avrà il suo tempo e il suo spazio per dimostrare il valore. E quella di domani è l'occasione dunque di Ranieri, ancora a zero minuti dopo le 5 gare di campionato e le due dei play off in Conference"

Al tecnico ha fatto eco anche Cristiano Biraghi, sempre in conferenza: "Sono certo che Ranieri farà una grande partita. è motivato e si allena bene, ci darà una mano" ha detto. E proprio il capitano ha spiegato perché c'è fiducia in Ranieri: il primo motivo è che il difensore aveva già iniziato con la Fiorentina nel 2019, prima di essere poi dirottato in vari prestiti e non è dunque un corpo estraneo, il secondo è che in difesa "ci alleniamo ogni giorno cambiandoci, per noi è normale" ed infine il terzo è che "l'importante è che chi va in campo si aggrappi ai concetti su cui lavoriamo". Insomma parole al miele ma anche un consiglio da capitano e giocatore più esperto. Ranieri, che diventerà presto padre di una bambina e che è abituato alle pressioni visto che a Salerno la posta in palio (la salvezza) era molto alta, sicuramente saprà e dovrà sfruttare questa grande opportunità.