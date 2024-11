QUARTA, IL CENTROCAMPISTA GOLEADOR: POSSIBILE SOLUZIONE ANCHE IN FUTURO?

FirenzeViola.it

Nella serata di ieri la Fiorentina ha battuto 3-2 il Pafos aggiudicandosi l'aritmetica qualificazione ai play-off di Conference League. Dopo la rete di Kouame, che ha aperto le danze per i viola nel primo tempo, e l'autogol di Goldar valido per il raddoppio gigliato, è andato a segno anche Martinez Quarta. L'argentino, con al braccio la fascia di capitano, è stato bravo ad inserirsi in area di rigore avversaria (la specialità della casa) e ad insaccare di testa la sfera sul secondo palo. Un gol importante per i viola, visto che è valso tre punti fondamentali per il proseguo del percorso europeo, ed un gol importante anche per El Chino, che contro i ciprioti è stato schierato da Palladino per la prima volta dall'inizio sulla linea mediana.

RITORNO AL GOL

Quarta rete stagionale per l'ex River Plate che torna ad essere decisivo nell'area avversaria. Il centrale sudamericano infatti non segnava da poco più di un mese, ovvero dalla sfida, sempre di Conference League, contro il San Gallo. Un digiuno più che normale per un difensore ma non per Martinez Quarta che, ormai da oltre un anno, ci ha abituati a numeri più adatti ad un centrocampista offensivo. La scorsa stagione El Chino raggiunse quota otto reti e quest'anno è già a quattro. Tre in Europa, contro Puskas Akademia, San Gallo e Pafos, e uno, inutile ai fini del risultato finale, in campionato contro l'Atalanta. Considerando le sue capacità di inserimento e la posizione da mediano che Palladino sta cercando di cucirgli addosso chissà che il numero 28 gigliato non possa puntare a raggiungere la doppia cifra.

QUARTA MEDIANO SOLUZIONE PER IL FUTURO?

Con l'esplosione di Comuzzo, l'affidabilità di Ranieri e il rientro dall'infortunio di Pongracic, la concorrenza per un posto da titolare in difesa è sempre più alta. Martinez Quarta in questa stagione, con appena 9 partite su 18 da titolare, sta trovando meno spazio rispetto al passato. Ecco allora che il nuovo ruolo da centrocampista potrebbe essere una soluzione utile sia per lui che per la Fiorentina. Palladino infatti in mediana, considerando l'infortunio di Richardson e l'impiego spesso di Bove come esterno a sinistra, ha gli uomini contati con un solo cambio di ruolo in panchina. Chissà allora che in futuro, magari ancora in Conference League contro LASK e Vitoria oppure a gara in corso in campionato, il tecnico campano non possa provare di nuovo a sfruttare le doti offensive del Chino in una posizione più avanzata.