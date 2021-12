Quanto vale un campione?

La domanda si pone parlando di un giocatore, Dusan Vlahvovic, capace di segnare 33 gol in un anno solare con la maglia della Fiorentina. Di esplodere letteralmente diventando nel giro di pochi mesi uno degli astri nascenti del calcio mondiale. Trasformandosi anche, con largo anticipo, in uno dei più grandi rimpianti della storia viola, considerando che il suo addio nei prossimi mesi è ormai dato ampiamente per scontato.

Sì, ma quanto vale un campione?

Una bella domanda, se si considera che nonostante la grave crisi economica causata prima dalle follie del calcio europeo e poi dalla pandemia, nessuno ha abbassato i prezzi dei propri gioielli e anche con i conti in rosso le big mondiali riescono comunque a mettere a segno colpi da capogiro. Questo significa che Vlahovic, dopo un girone d'andata da fenomeno e dopo che la Fiorentina aveva chiuso le porte in faccia in estate a proposte da 70 milioni di euro, non può valere meno di 100 milioni. Esagerato? No di certo, se poi si pensa ai 40 milioni richiesti dal Sassuolo per Scamacca, oppure dal prezzo mai fissato da parte del Borussia per Haaland, comunque non inferiore ai 150 milioni.

Ok, ok. Ma se un campione ha un solo anno di contratto, quanto vale?

Questo è il discorso che tutti inizieranno a fare quando a gennaio Vlahovic non si muoverà da Firenze e dunque punterà alla cessione a fine stagione, con accordo in scadenza a giugno. C'è chi pensa che queste condizioni taglino del 50% il valore di un giocatore, ma se Vlahovic si confermerà anche nel girone di ritorno (cosa che tutti si augurano soprattutto per puntare realmente a un insperato ritorno in Europa), questi conti populisti verranno subito cancellati. Questo perché sarà il mercato a determinare il suo valore e non la singola società che ne chiederà il prezzo. Quando Manchester City, PSG, Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool, si metteranno al fianco della Juventus per provare a prendere il calciatore serbo, fino a dove si potrà spingere la richiesta viola? Certo, non fino ai 100 milioni di cui parlavamo prima, ma nemmeno al ribasso fino ai 50 che qualcuno paventa in salsa bianconera.

Rinnovo... no

Forse a Vlahovic converrebbe riprendere in mano la proposta di rinnovo così da fissare in anticipo una clausola che gli permetta poi di scegliere da solo la propria destinazione. 70 milioni potrebbe mettere tutti d'accordo, ovviamente con validità a partire da luglio e non certo da gennaio. Ma la sensazione è che il discorso non si riaprirà e dunque, come dicevamo, sarà il mercato a fare i suoi conti. Sicuramente, la Fiorentina se vuole sognare in grande dovrà rimandare ogni discorso di qualche mese. Ogni avvicendamento anticipato, minerebbe non solo il campo in quanto tale, ma anche le certezze di uno spogliatoio che sulla forza del proprio centravanti punta forte e fino alla fine.