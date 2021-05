PROBABILI FORMAZIONI: C'È UN SOLO DUBBIO IN MEZZO

Nessuno stravolgimento, almeno dall'inizio. I quotidiani in edicola oggi sono tutti concordi che anche a Crotone, questa sera, la Fiorentina scenderà in campo con la miglior formazione possibile con l'obiettivo di chiudere il suo campionato con una vittoria (che significherebbe terminare a quota 42 punti) e quasi certamente con un undicesimo posto in dote. Anche per questo motivo Beppe Iachini non ha pensato ai classici cambiamenti di massa di fine stagione ma punterà su chi anche nel recente periodo ha fatto meglio, al netto delle tante assenze - tra squalifiche e infortuni - che graveranno sulla rosa.

Come detto, i giornali di questa mattina concordano su quasi tutto: avanti con il 3-5-2 con un terzetto difensivo obbligato composto da Caceres, Martinez Quarta ed Igor mentre i dubbi più importanti sono a centrocampo. Non sugli esterni, dove Venuti e Biraghi sono certi di un posto, ma in mezzo visto che il ballottaggio più aperto è quello tra Amrabat e Castrovilli nella mattonella di mezzala al fianco di Pulgar: i quotidiani si dividono, 50 e 50. In attacco infine non si prescinderà dalla coppia formata da Ribery e Vlahovic.

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

