PRIMI SONDAGGI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si stringe il cerchio nella corsa al nuovo attaccante della Fiorentina. Radiomercato certifica le intenzioni dei viola, e in mezzo ai (già tanti) nomi che vengono accostati alla squadra destinata a essere allenata da Palladino è l’italo argentino Mateo Retegui il profilo più stimato. Un primo passo, probabilmente solo ufficioso, racconta di una proposta filtrata dal Viola Park direzione Genova da una ventina di milioni di euro, con secca risposta del Grifone che ne attende almeno dieci in più.

Tempi rapidi - Così se l’inseguimento è soltanto all’inizio la primissima indicazione da raccogliere è quella di un club che sul fronte della punta vuol stringere i tempi, magari provando ad anticipare la concorrenza. D’altronde anche se queste saranno le settimane delle vacanze per gran parte dell’universo calcistico il mercato non dorme mai, e cominciando a guardarsi intorno c’è anche chi si sta già muovendo. Da qui il primo sondaggio, pur tenendo vive altre piste come quella per la punta dell'Udinese Lucca o il centrocampista del Frosinone Brescianini da aggiungere al tris di nomi sponsorizzati da Palladino quali Bondo, Colpani e Maldini.

Ostacolo Europei - Di certo tra le pieghe del primo contatto avviato dai viola va letto anche il tentativo di non finire troppo schiacciati dalle eventuali valutazioni influenzate dalla kermesse europea tedesca che a breve accenderà i riflettori su parecchi talenti. Sotto questo profilo per i viola potrebbe persino diventare un’ottima occasione per alzare il valore di qualche singolo, come nel caso di Milenkovic in un parallelo che riguarda anche Nico Gonzalez e il palcoscenico della Coppa America, seppure l’eventuale exploit di Retegui in maglia azzurra significherebbe dover andar incontro ai rialzi del Genoa che già a gennaio, per Gudmundsson, ha dimostrato quanto poco sia disposto a svendere i propri gioielli