FirenzeViola Pioli con gli occhi su Reykjavik: la speranza è vedere segnali da Gudmundsson contro l’Ucraina

vedi letture

Stasera a Reykjavik, nello stadio Laugardalsvöllur, Albert Gudmundsson tornerà a indossare la maglia della sua Nazionale. L’Islanda affronterà l’Ucraina in una sfida che può pesare tantissimo nel Gruppo D di qualificazione al Mondiale. Alle spalle della capolista Francia, infatti, c’è ancora margine per sognare un posto agli spareggi, e la selezione nordica ambisce proprio a quella posizione. Una partita che sarà seguita con grande attenzione dalla Fiorentina e anche da Stefano Pioli, interessato a monitorare da vicino il numero dieci viola.

L’auspicio dell’allenatore è che la Nazionale possa restituire a Gudmundsson condizione fisica e entusiasmo dopo un periodo non semplicissimo in maglia gigliata. Nell’ultima uscita con la Fiorentina, infatti, Gudmundsson è stato bocciato da Pioli: contro la Roma, dopo un primo tempo fantasma, è stato sostituito all’intervallo. Un segnale chiaro, che ora mette in discussione la sua titolarità. In casa viola, infatti, il fantasista islandese rischia di essere scavalcato nelle gerarchie da Fazzini o magari da una punta pura, a seconda delle scelte tattiche del tecnico.

Il trend recente con la maglia della Nazionale però invita all’ottimismo: nelle ultime quattro partite giocate con l’Islanda, Gudmundsson ha messo a referto due assist e un gol, confermando il suo peso specifico nel reparto offensivo. Proprio in Nazionale, però, era arrivato anche l’ultimo stop fisico — una distorsione alla caviglia nella gara vinta contro l’Azerbaigian, che lo aveva costretto a saltare la successiva sfida con la Francia. Questa sera, alle 20:45, tutti gli occhi saranno puntati su Reykjavik: Pioli seguirà con attenzione i movimenti del suo talento, sperando che da quella notte islandese arrivi un segnale di rinascita.