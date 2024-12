PALLADINO SI AFFIDA ALLA FILASTROCCA. NELL'INTER NON C'È ACERBI

FirenzeViola.it

Finalmente è arrivato il giorno che Firenze e tutti i tifosi viola hanno atteso con entusiasmo dal fischio finale della partita vinta a Como. Questa sera, con fischio d'inizio al Franchi fissato per le 18, la squadra di Palladino sfiderà la corazzata Inter per una sfida dal sapore di lotta da altissima classifica.

Torna la filastrocca - Dopo l'impegno di Conference dove molti titolari sono rimasti a riposo e con Gudmundsson ancora non pronto per giocare titolare, la formazione che Palladino dovrebbe schierare contro i nerazzurri è pressoché certa. In porta torna ovviamente De Gea, difeso da una linea a 4 composta da Dodo a destra, Gosens a sinistra e la coppia di centrali Ranieri-Comuzzo. A centrocampo Adli e Cataldi sono certi di un posto, con Bove che agirà nel ruolo spurio di centrocampista ma anche di esterno largo a sinistra, mentre Colpani si dividerà tra la trequarti e la fascia destra davanti al compagno brasiliano. In avanti, scontata la presenza di Beltran e soprattutto quella di Kean, che dopo essersi riposato in Coppa torna ad essere il fulcro del gioco viola.

Inter senza Acerbi - I nerazzurri di Simone Inzaghi devono fare i conti con un paio di assenze in difesa, con Acerbi che ha lavorato ancora a parte nella giornata di ieri che verrà sostituito da Bisseck. Insieme a lui spazio a De Vrij e Bastoni nella linea a tre che difende la porta di Sommer. I due esterni dovrebbero essere Dimarco a sinistra e Dumfries, favorito su Darmian, a destra. A centrocampo i tre titolarissimi nerazzurri, ovvero Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre davanti spazio alla consueta coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltran, 4 Bove; 20 Kean. A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 33 Kayode, 65 Parisi, 3 Biraghi, 28 Martinez Quarta, 22 Moreno, 11 Ikoné, 7 Sottil, 10 Gudmundsson, 99 Kouame. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 L. Martinez, 9 Thuram. A disposizione: 13 J. Martinez, 36 Darmian, 42 Palacios, 17 Buchanan, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 11 Correa, 8 Arnautovic, 99 Taremi. Allenatore: Inzaghi.