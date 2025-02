FirenzeViola Palladino può varare il centrocampo a tre: la probabile formazione anti-Lecce

Raffaele Palladino è pronto a varare il 3-5-2 per la partita di stasera contro il Lecce. L'allenatore viola deve fare "di necessità virtù", come spiegato in conferenza stampa, quindi proverà a sfruttare l'abbondanza di centrocampisti che ha in rosa. Tanto per cominciare De Gea difenderà come sempre i pali, mentre davanti a lui è pronto il trio formato da Comuzzo, Pongracic e Ranieri che così potranno giocare assieme dal primo minuto.

Scelte obbligatorie a centrocampo.

Il punto è che per valorizzare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori, Palladino è quasi costretto a presentarsi con una mediana a tre composta da Fagioli regista, e Mandragora più Cataldi mezzali. L'ex Lazio non è ancora al 100%, motivo per cui non si esclude che alla fine possa spuntarla Nodur. Oggi pomeriggio la scelta definitiva. Sulla fascia destra spazio Dodo, mentre la corsia opposta ci sarà Gosens.

L'attacco in assenza di Moise Kean.

È già la seconda volta, nel giro di tre partite, che l'attaccante piemontese dà forfait. Oggi per via dei problemi fisici, mentre col Como ha dovuto scontare un turno di squalifica. In questo caso l'allenatore dovrebbe proporre un attacco più "solido" rispetto alla gara contro i comaschi, impiegando due punte e cioè Zaniolo con Beltran. Piuttosto difficile che Palladino sorprenda tutti inserendo dall'inizio il giovanissimo Caprini.

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Raneri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 32 Cataldi, 44 Fagioli, 21 Gosens; 9 Beltran, 17 Zaniolo. Allenatore: Palladino.

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 12 Guilbert, 6 Baschirotto, 19 Jean, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 75 Pierret, 8 Rafia; 37 Karlsson, 9 Krstovic, 7 Morente. Allenatore: Giampaolo.