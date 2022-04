Quella di domenica all'ora di pranzo, nel derby tra Fiorentina ed Empoli, potrebbe essere l'occasione giusta per le due dirigenze di sviluppare discorsi su possibili affari futuri proprio in vista del calciomercato estivo. La società viola continua ad avere un eccellente rapporto (come ha ribadito lo stesso presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi qualche giorno fa) con i vicini azzurri e spesso l'asse Firenze-Empoli è stato solido e importante. Probabilmente lo potrà essere anche in ottica futura se la Fiorentina dovesse per qualche tempo spostarsi dal Franchi, soprattutto se andrà in Europa, con Empoli che resta una delle opzioni più plausibili. Chi saranno quindi gli osservati speciali del match? Non sono pochi i giocatori di Andreazzoli che sono stati accostati alla Fiorentina negli ultimi mesi.

I prestiti

Uno dei più gettonati è sicruamente Szymon Zurkowski, che in prestito a Empoli sta disputando la sua miglior stagione da quando è in Italia: il suo valore di mercato è cresciuto e la sensazione è che a fine stagione la Fiorentina farà l'operazione alle cifre stabilite (5 milioni per l'opzione, 6 per il contro-riscatto gigliato) per riportarlo in viola. Situazione diversa invece per Marco Benassi che a gennaio è passato all'Empoli per trovare più spazio. Con ogni probabilità eventuali discorsi sul suo futuro si faranno a fine stagione ma niente vieta che possa rinnovarsi un rapporto tra le parti.

I più ricercati

Tra quelli che hanno attirato l'interesse di alcuni club tra cui anche la Fiorentina ci sono il terzino Fabiano Parisi, classe 2000, che piace però da tempo soprattutto al Napoli, e una new entry su cui la concorrenza è veramente tanta: Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 che grazie alle sue prestazioni non ha fatto rimpiangere la partenza di Ricci al Torino e ha portato molte squadre a bussare alla porta dell'Empoli per chiedere informazioni su di lui.

Gli interessi e gli accostamenti

In caso di qualche cessione estiva in difesa, il nome di Mattia Viti è da tenere d'occhio, difensore classe 2002 toscano doc, nato a Borgo San Lorenzo che si è messo in mostra alla sua prima stagione in Serie A. Infine è da tenere in considerazione il nome di Guglielmo Vicario, portiere, classe 1996 in prestito dal Cagliari, considerando che a fine stagione potrebbe smuoversi qualcosa per quanto riguarda il futuro di Dragowski in casa Fiorentina. La Fiorentina lo tiene d'occhio anche se bisognerà capire come si evolverà l'accordo tra i toscani e i sardi a fine stagione.