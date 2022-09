ORE 20, MERCATO CHIUSO. IL RIEPILOGO VIOLA: SPESI 25 MILIONI, MA BILANCIO IN ATTIVO

Ore 20, stop al calciomercato. Si è chiusa la sessione estiva di trattative, la prima dell'era Commisso con la Fiorentina in Europa. I colpi - tutti potenziali titolari - sono stati almeno uno per reparto: Gollini in porta, Dodò per la difesa, Mandragora e Barak per il centrocampo, Jovic per l'attacco. Per una spesa complessiva di oltre 25 milioni di euro, che può arrivare a 30 milioni compresi i bonus (e che potrà salire di altri 18 milioni con i riscatti di Gollini e Barak). Fra le cessioni, oltre a Torreira, Odriozola e Piatek per fine prestito, da segnalare l'importante cifra arrivata dalla Juventus per Federico Chiesa: i 40 milioni del riscatto sono arrivati infatti questa estate, a seguito della qualificazione dei bianconeri alla Champions League. E' vero che i 40 milioni (a livello contabile) arriveranno in tre rate, ma questo vale anche per alcuni acquisti (come quello di Mandragora, i cui 8,2 milioni saranno pagabili in tre esercizi). Ed è per questo che il bilancio (in cui i viola dovranno iscrivere interamente quest'anno la maxi-plusvalenza per Chiesa) fra entrate e uscite risulterà comunque in attivo di circa 20 milioni, confermando così la Fiorentina fra le società più virtuose di questa estate.

Intanto, ecco il riepilogo delle operazioni della Fiorentina in questo calciomercato estivo 2022 (in attesa di possibili ulteriori cessioni in campionati dove il mercato non è ancora chiuso)

ARRIVI

Marco Benassi (c) (fine prestito, Empoli)

Szymon Zurkowski (c) (fine prestito, Empoli)

Christian Kouamé (a) (fine prestito, Anderlecht)

Michele Cerofolini (p) (fine prestito, Alessandria)

Luca Ranieri (d) (fine prestito, Salernitana)

Rolando Mandragora (c) (definitivo, Juventus) 8,2 mln + bonus (1 mln)

Luka Jovic (a) (definitivo, Real Madrid) 0 + bonus rivendita

Pierluigi Gollini (p) (prestito, Atalanta) 0,5 mln + dir.riscatto (8 mln)

Dodò (d) (definitivo, Shaktar Donetsk) 14,5 mln + bonus (3,5 mln)

Antonin Barak (c) (prestito, Verona) 2 mln + dir.riscatto 10 mln + bonus (2 mln)

TOTALE SPESE: 25,2 mln + bonus (6,5 mln)

PARTENZE

Federico Chiesa (a) (riscatto, Juventus) 40 mln

José Callejon (a) (svincolato, Granada)

Alvaro Odriozola (d) (fine prestito, Real Madrid)

Lucas Torreira (c) (fine prestito, Arsenal)

Krzysztof Piatek (a) (fine prestito, Herta Berlino)

Tofol Montiel (a) (risoluzione consensuale)

Christian Dalle Mura (d) (prestito, Spal)

Erik Pulgar (c) (definitivo, Flamengo) 2,5 mln

Simone Ghidotti (p) (definitivo, Como) ?

Federico Brancolini (p) (svincolato, Lecce)

Jacob Rasmussen (d) (prestito, Feyenoord)

Christian Koffi (c) (definitivo, Intercity) 0,8 mln

Alessandro Lovisa (c) (defintivo, Triestina) ?

Bartłomiej Dragowski (p) (definitivo, Spezia) 2 mln + bonus (1,75 mln)

Aleksandr Kokorin (a) (prestito, Aris Limassol)

Gabriele Ferrarini (d) (prestito, Monza)

Matija Nastasic (d) (definitivo, Maiorca)

TOTALE ENTRATE: 45,3 mln + bonus (1,75 mln)