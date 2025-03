FirenzeViola On Field Review Fiorentina, il gesto di Terracciano e le imprecazioni di Ranieri

On-Field Review è la rubrica di Firenzeviola.it che il giorno dopo le partite della formazione di Palladino analizza nel dettaglio gli episodi principali che hanno riguardato la squadra viola. È il turno di Panathinaikos-Fiorentina 3-2, valida per l'andata degli ottavi di Conference League, una partita amara per la squadra di Palladino che soprattutto nel secondo tempo è apparsa scarica dopo un prima frazione di alti e bassi. Questi gli episodi emblematici della gara.

La prestazione di Terracciano

Si è parlato tanto di lui alla vigilia e forse un motivo c'era: la scelta di Palladino di schierare Terracciano al posto di De Gea in difesa dei pali della Fiorentina in Grecia aveva fatto storcere il naso a molti, la partita poi ha fatto capire il perché. I tre mesi di panchina si sono visti tutti soprattutto nella papera che ha portato al secondo gol dei greci. Ma c'è un gesto che forse più di tutti spiega le difficoltà del portiere allo Spyros Louis, quando dopo il secondo gol preso ha poggiato i suoi guanti sul manto verde del campo: un gesto che normalmente si fa per inumidire i guantoni e ammorbidire il lattice. Ma è parso come quando nel biliardo si sbaglia un colpo e si dà la colpa al gesso che manca. Che fosse colpa dei guanti o meno, l'errore che ha portato al secondo gol greco è stato veramente da non credere. E manco a farlo apposta l'ha fatto lui, Terracciano...

Le parole di Beltran e Palladino

Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Lucas Beltran e del tecnico Raffaele Palladino al termine della gara. Curiosa la parola scelta dall'attaccante argentino: "addormentati". "Nel secondo tempo siamo entrati addormentati", ha detto a caldo il vikingo. Un termine scelto forse per lo scarso lessico di un giocatore in Italia solo da un anno e mezzo, ma molto puntuale per descrivere l'atteggiamento di tutta la Fiorentina nei secondi quarantacinque minuti col Panathinaikos. Poi è arrivato Palladino e il suo "inspiegabilmente" riguardo la prestazione dei viola. Un campanello d'allarme a una settimana dal ritorno al Franchi: un allenatore che non riesce a spiegarsi perché i suoi giocatori fanno determinate cose, è un allenatore che ancora non ha chiara la soluzione del problema.

Ranieri agli arbitri: "Siete una banda di scarsi"

L'On Field Review non poteva non sottolineare le imprecazioni di Luca Ranieri a fine gara dopo l'ennesimo fallo fischiato al Panathinaikos. "Siete una banda di scarsi", ha detto il capitano viola in direzione del quarto uomo, sfruttando la parete linguistica che non permette ai belgi di capire come li stava apostrofando Ranieri. Un attacco a tutta la squadra arbitrale comprensibile, ma diciamo che la Fiorentina nei suoi tre anni in Conference League ha visto ben di peggio.

Il quasi bacio di Mandragora a Fagioli

Chiudiamo con un ultimo episodio positivo. Fagioli ha dato sprazzi del suo talento ed è riuscito a tornare al gol, il momentaneo 2-2 che sembrava aver messo di nuovo in piedi la Fiorentina. Una rete in ogni caso pesante anche per il morale, accolta da tutta la squadra con gesti d'affetto per il centrocampista ex Juventus. Il più "focoso" è stato Mandragora, che nell'esultanza stava per stampare un bel bacio in bocca a Fagioli. Una bella prova d'affetto.