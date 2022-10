OLIVERA A RFV: "A FIRENZE SI FA CALCIO SERIO. VIOLA TROPPO LEGGERI E POCO CONCRETI"

L'ex centrocampista di Lecce e Fiorentina Ruben Olivera ha parlato così durante "Viola Amore Mio" in esclusiva su Radio Firenzeviola del momento della squadra di Italiano e non solo: "Per me sono una squadra un po' leggera, manca concretezza. Quando bisogna difendere bisogna essere concreti, vedo una squadra troppo leziosa e leggera per puntare a posizioni di vertice. Grazie ad Italiano giocano molto bene, ma per essere competitivi serve carattere. Forse manca anche l'attaccante da 20 gol perché creano tantissimo".

Su Jovic...

"A Jovic serve giocare, sta avendo situazioni facili per uno come lui ma non sta riuscendo a segnare, deve uscire da questo limbo il prima possibile perché sennò è un problema per la Fiorentina, Italiano ha scelto di puntare su di lui invece che su Cabral, adesso deve trovare costanza sotto porta".

Sulla cessione di Torreira...

"La mancanza di Torreira si sente tantissimo, dà geometrie e verticalizzazioni oltre ai tanti palloni recuperati. Amrabat è molto dinamico ma porta troppo palla, non ha la visione dell'uruguaiano. Torreira un po' lo paragono a Pizarro, anche se il cileno era unico. La Fiorentina ha tanti giocatori di inserimento ma pochi hanno visione di gioco".

Cosa si aspetta dall'incontro tra Fiorentina e Lecce di lunedì?

"Il Lecce è in salute ed è una squadra difficilissima da battere in casa, sono molto dinamici e con idee chiare in testa, la Fiorentina deve scendere in campo con il piglio giusto ed essere più concreta, senza lasciare possibilità di contropiede".

Sul suo passato a Firenze...

"Mi aspettavo di fare un'annata diversa nei primi sei mesi, con Delio Rossi ci siamo trovati molto in basso in classifica. Con Montella e l'arrivo di Pizarro ho perso spazio ma è giusto cosi, era un giocatore eccezionale. Ho giocato poche partite ma sono stato contentissimo di giocare a Firenze, ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio con campioni che mi hanno insegnato tantissimo, la città è meravigliosa e la tifoseria esigente, qua si fa calcio serio".

Su Mutu...

"Ho giocato con Mutu alla Juventus, giocatore di carattere e con qualità tecniche sopra la media, arrivò fuori forma ma in pochi mesi recuperò, con Capello giocò ala destra e faceva tutta la fascia".