ODRIOZOLA, BONAVENTURA E TORREIRA: LE CONDIZIONI DEI TRE PILASTRI VIOLA

Tra le mille chiacchiere e discussioni che pervadono l'ambiente cittadino nelle ore subito successive alla sconfitta di Salerno, c'è il rischio che qualcuno possa essersi dimenticato che domani sulla strada della Fiorentina ci sarà l'Udinese. È il recupero della 20^ giornata, i viola vengono da una brutta battuta d'arresto in terra campana ma hanno la possibilità di reindirizzarsi e conquistare un provvisorio 5° posto, finalmente a parità di partite disputate con le rivali per l'Europa secondaria. Molto dei destini futuri ruoterà intorno alle condizioni di tre pilastri venuti a mancare nei tempi recenti.

Odriozola, buone notizie

Il nome intorno al quale vertono minori dubbi è senza dubbio quello di Alvaro Odriozola. Rientrato finalmente in campo domenica, ha collezionato 41 minuti più recupero nel secondo tempo e tutto lascia pensare ad un suo possibile ritorno nell'undici titolare quasi un mese e mezzo dopo l'ultima volta (era il 13 marzo con il Bologna). Con una nota, però: essendo diffidato, possibile che venga inserita nell'analisi anche la prossima partita, domenica a Milano.

Bonaventura, tutto in percentuale

Molti più dubbi su Giacomo Bonaventura: si allena ormai da tempo assieme al gruppo ed è stato convocato sia mercoledì scorso per la trasferta di Torino che domenica a Salerno. Il vero problema, però, è capire quanti minuti abbia adesso nelle gambe. Difficile che il suo minutaggio complessivo, adesso che non tocca campo da più di quaranta giorni, possa andare oltre i 45 minuti, un'ora a dir tanto. Dal campo o dalla panchina? Ecco il dilemma.

Torreira, il Milan nel mirino

Ultimo ma non ultimo, anzi per certi punti di vista è primo, Lucas Torreira. Il suo stop è molto più recente, risale alla settimana scorsa e - forse per fortuna - riguarda la zona addominale e non le gambe. Già da ieri l'uruguaiano è tornato a calpestare l'erba del prato di allenamento e lo stesso pure oggi, anche se non sta ancora lavorando con il gruppo ma in gran parte individualmente. Verosimile che abbia messo nel suo mirino il Milan domenica.