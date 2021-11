ODRIOZOLA A DESTRA, DUNCAN IN MEZZO,DAVANTI SPERA CALLEJON

Guai a dar per scontata una Juventus ferita, ancor di più a pensare di poter superare l’ostacolo bianconero di slancio. Italiano ha messo tutti in guardia sul considerare la squadra di Allegri chiusa all’angolo, anche perchè la qualità resta quella di una formazione più attrezzata dei viola. Quel che non cambia, semmai, è l’impostazione del tecnico, votata a imporre sempre e comunque il proprio gioco, senza snaturarsi a seconda degli avversari.

Per questo c’è da attendersi la Fiorentina di personalità ammirata anche nelle sfide poi perse con Roma, Inter o Napoli, con qualche cambiamento rispetto alle ultime uscite ma anche con i soliti punti fermi. Così se a destra stavolta Odriozola è favorito su Venuti Milenkovic, Quarta e Biraghi completeranno la difesa, mentre a centrocampo Duncan si candida a scalzare Castrovilli dai titolari affiancando Bonaventura e Torreira. Davanti, con l’intoccabile Vlahovic, spazio a Callejon (favorito su Sottil) e a Saponara a sinistra.

La Juve di Allegri dovrebbe invece ripartire con un 4-4-2 dalle forti tinte (ex)viola sulle corsie esterne dove dovrebbero agire Chiesa, a destra, e Bernardeschi, a sinistra. Dietro è De Ligt il favorito a difendere Szczesny insieme a Bonucci al centro, mentre Danilo e Alex Sandro saranno i terzini. Con Mckennie e Locatelli in mezzo la coppia d’attacco è composta da Dybala e Morata, in panchina va Kaio Jorge con Kean che non è tra i convocati.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Chiesa, Mckennie, Locatelli, Bernardeschi, Dybala, Morata

FIORENTINA (4-4-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Saponara