OBIETTIVI IN ENTRATA (E BARRICATE IN DIFESA)

Sarà la prima sgambata stagionale e poco cambia se ancora non si può parlare ufficialmente di amichevole. Nel test in famiglia di oggi la squadra di Iachini si allenerà insieme alla Primavera di Aquilani fresca di vittoria in coppa Italia, e oltre alla curiosità per la terza maglia che già ieri ha fatto capolino negli store del club sarà soprattutto sulla prima vera uscita di Amrabat che si concentreranno le maggiori attenzioni.

Anche perchè per tutta una serie di motivi il mediano prelevato dal Verona rappresenta oggi l’acquisto più intrigante, il volto nuovo che più stuzzica la fantasia e soprattutto l’elemento in grado di rendere la Fiorentina meno prevedibile in mezzo al campo. La società sta cercando di accontentare il tecnico con un altro inserimento pesante, quello di Torreira che vorrebbe tornare in Italia da Londra ma sul quale c’è anche il Torino, ed è anche alla luce della ricerca di una punta altrettanto pesante che in difesa stanno cambiando gli scenari.

Dopo aver rispedito al mittente i tentativi del Milan per Pezzella, di fatto considerato un incedibile, è su Milenkovic che si sposteranno presto le barricate viola, consapevoli che il cammino per il rinnovo del serbo resti in salita ma anche del valore del calciatore. Con un centravanti di buon rendimento nel mirino (Piatek l’obiettivo oggi più realistico rispetto ad altre ipotesi) e un ulteriore tassello per il centrocampo la Fiorentina potrebbe anche non cambiare ulteriormente, confermando una difesa che soprattutto nel finale di stagione ha mostrato rinnovata solidità ed efficacia.