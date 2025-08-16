FirenzeViola Il feeling con Pioli, il birichino Leao e l'approccio fallito da parte del Milan: Kean è l'uomo copertina in attesa del rinnovo

vedi letture

Nonostante qualche difficoltà realizzativa nel corso delle ultime amichevoli, Moise Kean resta l'uomo copertina della Fiorentina di Stefano Pioli. Il suo no al calcio arabo è stata una notizia che ha fatto il giro del mondo e ha confermato il fortissimo legame che si è creato tra la città e l'attaccante. Certo, fosse arrivata una proposta da un top club internazionale, le strade si sarebbero probabilmente divise, ma di comune accordo e con la giusta comprensione per un giocatore nel pieno della propria carriera.

Tentativo fallito

Il Milan ci aveva pensato e aveva anche preso contatti con l'entourage e la Fiorentina, ma la risposta è stata netta e secchissima: o la clausola cash, o non se ne fa di niente. I rossoneri non hanno voluto o potuto sborsare i 52 milioni previsti e hanno deciso di lanciarsi su altri obiettivi. Evidentemente anche Rafa Leao era stato informato dell'interessamento milanista, tanto che recentemente si è spinto anche a dichiarazioni quasi fastidiose: "Insieme sarebbe una follia, faremmo paura e ci mangeremmo tutti". Leao però dovrà attendere, perché Kean resterà alla Fiorentina almeno un'altra stagione e l'obiettivo che conseguirà insieme ai compagni sarà anche quello di arrivare davanti proprio alla squadra di Allegri.

Grande feeling

Intanto con Pioli il rapporto è stato subito al top. La stima reciproca era nata già in precedenza, ma il modo in cui il tecnico lo ha accolto al rientro dal periodo di ferie, ha contribuito a far nascere un grande feeling che ora tutti vorrebbero vedere tradotto in campo. Kean ce la metterà tutta, ha iniziato con grande determinazione, mentre nel frattempo i suoi agenti continuano a trattare con il club per il rinnovo di contratto.

La trattativa per il rinnovo

I rapporti tra l'entourage e la Fiorentina sono amichevoli, di grande collaborazione. È vero che non c'è ancora un accordo che possa determinare la tanto attesa fumata bianca, ma è altrettanto vero che l'obiettivo di tutti è quello di arrivare all'intesa finale. I bonus saranno la chiave per evitare di far schizzare il monte ingaggi. Almeno una parte saranno facilmente raggiungibili, così da far salire il conto dell'ingaggio senza pesare sugli altri conti, quelli del bilancio. Anche la clausola sarà un motivo di discussione, ma è probabile che alla fine resterà quella attuale, con buona pace di tutti.