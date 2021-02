Si fatica a crederci tenendo conto un assetto tattico mai del tutto cambiato, ma in realtà basterebbe osservare il recente mercato di gennaio per accorgersi di quanto la Fiorentina - a suo modo - sia cambiata. A metà strada tra necessità e virtù Prandelli ha dato continuità alle sue scelte e se in attacco le risposte fornite da Vlahovic hanno confermato la bontà del lavoro del tecnico è in mezzo al campo e in difesa che il nuovo anno ha portato nuove gerarchie.

D’altronde la crescita dell’argentino Quarta nei meccanismi arretrati è parsa tanto costante quanto evidente, persino al cospetto di una squadra come l’Inter che ha creato più di un problema a tutto il reparto. Al cospetto di un attacco in cui si sono alternati Lukaku, Sanchez e Lautaro Quarta ha mostrato come il suo inserimento in viola sia sempre più avanzato, e soprattutto come i suoi break possano diventare determinanti per ribaltare le situazioni.

Insieme al centrale ex River, qualche metro più avanti, anche Bonaventura ha saputo (ri)accendere i riflettori su di sé, e non esclusivamente per qualche gol di pregevole fattura. Il lavoro fin qui svolto in un centrocampo che domenica ritroverà Castrovilli si è fatto gara dopo gara sempre più determinante, aggiungendo qualità a una manovra che pur in mezzo a mille difficoltà pare avere ancora margini di miglioramento. In una sorta di terra di mezzo in cui il futuro arriva gioco forza dopo il bisogno attuale di mettersi in sicurezza sono anche loro due le note migliori del momento, e a Genova potrebbero confermare la loro rinnovata importanza.