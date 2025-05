FirenzeViola Nicolò Fagioli il primo tassello: sarà della Fiorentina fino al 2028. I dettagli

vedi letture

Con la conquista della Conference League la Fiorentina si è regalata l’innesto a titolo definitivo di Nicolò Fagioli. Il riscatto obbligatorio del classe 2001, infatti, era legato alla qualificazione europea di qualunque entità. Il destino ha voluto che fosse un ex Juventus come Moise Kean, col suo gol decisivo, a innescare la conferma del centrocampista proprio dai bianconeri. Un traguardo inatteso, visto che i viola rischiavano più facilmente di non accedere alle coppe. In quel caso la società avrebbe potuto avvalersi del diritto.

I dettagli del contratto.

Fagioli ha firmato un contratto quadriennale con la Fiorentina, valido quindi fino al giugno del 2029. Il giocatore piacentino guadagnerà una cifra vicina ai 2 milioni di euro a stagione. La Juventus ha riscosso 13,5 milioni di euro più 3 di bonus, oltre ai 2,5 del prestito oneroso. Per un totale di quasi 20 milioni. Inoltre ai bianconeri andrà il 15% della futura rivendita del calciatore. Che aveva rinnovato con i piemontesi nel novembre del 2023 fino al 2028, salvo lasciarli con tre anni d'anticipo per sposare il progetto viola.

Il primo tassello.

La permanenza di Fagioli è la prima mossa di una lunga serie. In un certo senso la Fiorentina si è tolta un peso evitando di ridiscutere, in estate, la posizione del ventiquattrenne emiliano. Sono 21 le sue presenze in maglia viola da febbraio in poi: 15 in campionato e 6 in Conference League. Un gol per competizione di cui uno proprio ieri a Udine, l’altro il 6 marzo in Grecia col Panathinaikos. "Era ora…" ha commentato entusiasta il ragazzo sui social. Il centrocampo della nuova Fiorentina ripartirà dalla sua qualità.