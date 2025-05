FirenzeViola Fiorentina-Palladino, vertice finito: condivise idee e programmazione, con tanti nodi da sciogliere

Vertice finito tra la dirigenza viola e Raffaele Palladino, così come era stato annunciato dallo stesso allenatore nei giorni scorsi. Voglioso, soprattutto dopo la conquista della Conference, di ripartire per costruire una Fiorentina più forte. La società ha programmato una conferenza stampa per il tardo pomeriggio di domani alla quale interverrà in collegamento anche Rocco Commisso. Il patron in particolare dovrà chiarire se l'operato di Palladino e Pradè, finiti nelle mire dei tifosi che non vogliono accontentarsi della "solita" Conference e cercano dunque risposte alle ambizioni dichiarate ad inizio anno.

Il vertice è servito per condividere idee e opinioni tra dirigenti e tecnico e per iniziare a programmare la prossima stagione partendo da alcune situazioni che non sono andate e che vanno migliorate, oltre a fare il punto sui tanti prestiti. E su una rosa che con i tanti rientri (tranne Kayode riscattato dal Brentford in queste ore) va sfoltita e di parecchio, almeno 10-15 giocatori dovranno salutare di nuovo. Il tecnico ha poi chiesto di confermare lo zoccolo duro sul quale si è appoggiato per tutta la stagione e rendere definitivi certi contratti ora incerti e questo presuppone uno sforzo della società per convincere quei due-tre giocatori che si sono rilanciati e che hanno gli occhi delle big addosso. Soprattutto Palladino ha chiesto di puntare su uomini veri, sui quali poter sempre contare.

Kean, De Gea e Dodo sono i tre casi più importanti e soprattutto sul portiere vedremo se domani ci saranno annunci visto che il Monaco (che farà la Champions) è piombato su di lui con il quale la società era in trattativa per un rinnovo di 2-3 anni e lo spagnolo ha scritto via social che è tempo di riflessioni. Che la notte dunque gli porti consiglio. L'attaccante invece, che ora andrà in Nazionale, ieri sera ha dichiarato amore a Firenze: "Mi sento bene e voglio fare ancora di più. Firenze mi ha aiutato tantissimo perché avere una piazza così e dei compagni così è indescrivibile", chissà che basti a tenerlo viola.