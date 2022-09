MURIEL, MAI LETALE CONTRO I VIOLA. E INTANTO RIMBALZANO VOCI DI MERCATO

Sarà di scena a Bergamo la Fiorentina di Italiano dopo la pausa per le nazionali. L'avversario sarà dei peggiori, un’Atalanta che ancora non ha mai perso in campionato e che si trova in cima alla classifica a pari merito col Napoli.

Mentre tra le fila viola permane qualche nodo da sciogliere sul possibile impiego di Milenkovic, in casa bergamasca sarà sicuramente arruolabile Luis Muriel. Il colombiano è in staffetta con Hojlund per la maglia da titolare, nel caso la spuntasse o se entrasse a gara in corso, affronterebbe ancora una volta la sua ex squadra, la piazza in cui si è rilanciato.

Ma Muriel, dopo i sei mesi sgargianti in riva all’Arno in cui mise a segno 9 gol, non ha mai avuto tanta fortuna quando ha incrociato di fronte a sé la Fiorentina. Da quando veste la maglia orobica infatti, cioè da 4 stagioni, ha affrontato i viola in 5 occasioni tra campionato e Coppa Italia: non ha mai segnato né fatto assist. Statistica non banale se si pensa che sotto la guida di Gasperini ha messo a segno la bellezza di 51 gol e 21 assist tra Serie A e coppa nazionale, entrando nel tabellino dei marcatori contro quasi tutte le squadre da lui affrontate in Italia. Per la precisione sono 49 gol in 102 match del massimo campionato, una media di quasi un gol ogni due partite.

Domenica arriverà il sesto appuntamento contro i viola da quando ha lasciato Firenze, proprio nella settimana in cui sono iniziate a circolare voci di un possibile interessamento della Fiorentina nei suoi confronti. Nonostante infatti la società intenda continuare a puntare su Jovic e Cabral, Muriel potrebbe tornare ad essere un’idea per il club di Commisso nel mercato di riparazione, come ha riportato Tuttosport nella giornata odierna. Quale sia la verità in merito ancora non è certo, ma quel che è sicuro è che Muriel non ha ancora fatto male alla Fiorentina con la maglia bergamasca addosso, nella speranza di Italiano e di tutti i tifosi viola che ciò non si verifichi neanche nella sfida in programma domenica pomeriggio.