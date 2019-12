MONTELLA, CHIESA RECUPERATO: HA VOGLIA DI ESSERCI. IL TORO...

A due giorni dalla sfida che attende la Fiorentina a Torino, Vincenzo Montella parla in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione in casa viola.

Quanto conta aver trovato la vittoria in Coppa Italia? "Tanto, abbiamo portato avanti i nostri obiettivi di società e di squadra. I ragazzi hanno risposto tutti. Ora ci aspetta un'altra partita importante, contro un avversario costruito per lottare per l'Europa come noi, ma noi siamo qui per combattere".

Quanto conta l'assenza di Belotti? "E' un calciatore forte, non nascondo che mi fa piacere non ci sia domani".

Come sta Chiesa? "Si è allenato con il gruppo, è recuperato fisicamente e mentalmente perché ha voglia di esserci".

Sarà una sfida particolare per Benassi? "Certo, è un grande professionista e ha la mia stima. Ho dovuto fare delle scelte nel percorso, ma abbiamo sempre detto che per noi è un titolare. Domani lo valuteremo".

Senza Ribery quale sarà il modulo? "Intanto Mazzarri lavora tanto sulla costruzione degli avversari, io ho calciatori che per caratteristiche possono fare sia il 4-3-3 che il 3-5-2".

Il Torino è una squadra insidiosa? "Sono esperti, l'anno scorso hanno sfiorato l'Europa League. Non ci sarà Belotti, ma Zaza è esperto e sarà una partita maschia, di livello alto. Dovremo essere pronti mentalmente".

Che importanza riveste il prossimo ciclo di partite? "Dobbiamo concentrarci partita per partita, il progetto è nuovo e possono esserci degli alti e bassi: il calcio è così, l'importante è portarsi a casa esperienza e crescita del giocatore".