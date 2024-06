MILENKOVIC, CON LA SERBIA PROVE DI DIFESA A TRE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giunti ormai alle porte dell'inizio degli Europei, per tanti calciatori è il momento di concentrarsi sugli impegni con le rispettive nazionali. Così è anche per alcuni(7) tesserati viola, tra cui Nikola Milenkovic. Il numero 4 gigliato ha disputato due amichevoli con la nazionale serba, contro Austria e Svezia, in preparazione alla rassegna continentale che per i balcanici inizierà domenica 16 giugno contro l'Inghilterra.

PROVE DI DIFESA A TRE

Se contro l'Austria il classe 1997 è entrato in campo solamente nella ripresa, nella seconda gara disputata dalla nazionale di Stojkovic invece il difensore viola ha giocato da titolare. L'elemento interessante riguarda la posizione assunta dall'ex Partizan Belgrado nello scacchiere tattico scelto dal tecnico serbo, ovvero centrale di una difesa a tre.

Un ruolo che Milenkovic potrebbe fare anche nel prossimo futuro a Firenze. È infatti il 3-4-2-1 il modulo più usato dal nuovo tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino nella sua precedente esperienza sulla panchina del Monza. Il centrale serbo, insieme a Ranieri e Martinez Quarta, fresco di rinnovo, dovrebbe comporre il terzetto titolare della prossima retroguardia gigliata. Vedremo poi quale posizione verrà assunta dal nativo di Belgrado, se centrale, più probabile, oppure braccetto di destra.

L'ESPERIMENTO CONTRO IL BOLOGNA E LE PRECEDENTI ESPERIENZE

Proprio come centrale di una difesa a tre Milenkovic quest'anno aveva già giocato contro il Bologna in Coppa Italia. In quell'occasione infatti Vincenzo Italiano decise di sperimentare, con successo visto il passaggio del turno senza subire reti, un cambiamento in fase difensiva, con un reparto arretrato composto da Ranieri(a sinistra), Milenkovic(centrale) e Quarta(a destra).

Quella contro i felsinei non era comunque la prima esperienza in una difesa tre per il serbo. Il numero 4 gigliato l'aveva già sperimentata nelle sue precedenti annate in viola sotto la guida dei vari Iachini, Prandelli, Montella e in alcune gare pure con Pioli. Vedremo, visto che nell'ultima parte di stagione con il Monza aveva di frequente usato anche la difesa a quattro, quale sarà il sistema di gioco con cui Palladino vorrà schierare la sua Fiorentina, e quale sarà quindi la posizione assunta da Nikola Milenkovic.