Milan-Fiorentina 2-1, le pagelle: Gosens è nel posto giusto, Kean non al meglio, Parisi entra male
DE GEA - Ringrazia sia Tomori che Pavlovic che da buona posizione non inquadrano la porta. Il tiro del pari di Leao è molto angolato ma lui pare partire in ritardo, poi si riscatta con un grande intervento sulla deviazione di Gimenez. Leao lo spiazza sul rigore che vale la vittoria, 6
PONGRACIC - Molto coperto, pure troppo, e nel primo tempo da quella parte fatica a uscire palla al piede. Un po’ meglio nel secondo tempo, 6
PABLO MARÌ - Sorpreso da qualche pallone dentro l’area di rigore si riscatta su Leao sul finire di primo tempo. Nel secondo tempo tiene botta, 6
RANIERI - Una buona chiusura dopo la prima mezz’ora di sofferenza, ma la cosa migliore resta la sponda sul vantaggio di Gosens. Rischia molto quando Gimenez lo anticipa trovando la gran risposta di De Gea. Troppo nervoso nel finale, 6
DODÒ - Prova a metterla sul piano dei duelli ma raramente ne esce vincitore e anche quando deve crossare manca la precisione. Manca lo specchio della porta quando arriva al tiro a un quarto d’ora dalla fine. Continua ad andare a scartamento ridotto, 5,5
MANDRAGORA - Bada al sodo nel primo tempo quando invece servirebbe un po’ di personalità in più. E’ invece in ritardo nella copertura sul tiro di Leao che vale il gol. Meglio quando chiama al tiro Dodò a un quarto d’ora dalla fine ma oggi fatica a imporsi, 5,5
Dal 42’st DZEKO - S.v.
NICOLUSSI CAVIGLIA - Costretto a ricorrere il fallo in più di un’occasione nel corso del primo tempo si sacrifica comunque molto. E’ suo il primo tiro verso la porta rossonera che arriva dopo 52 minuti di gioco, di lì a poco si fa ammonire. Non incanta ma nemmeno sfigura, 6
Dal 42’st SOHM - S.v.
FAGIOLI - Di tanto in tanto va in copertura su Modric per il resto non sfigura in un primo tempo ordinato. Ha il merito di avviare l’azione del gol con il cross che consente a Ranieri di servire Gosens. Segnali di ripresa, 6
GOSENS - Prima frazione sulla scia delle ultime prestazioni con molta frustrazione. E’ invece nel posto giusto al momento giusto quando tocca in rete l’assist di Ranieri, di lì a poco sarà costretto a uscire, 6,5
Dal 24’ st PARISI - Sul primo pallone salta bene Tomori spingendolo al giallo, su quello successivo alza troppo il braccio seppure il rigore sembri molto, troppo severo, 5
FAZZINI - Una deviazione beffarda per poco non favorisce Tomori in avvio, lui comunque si sacrifica spesso dando man forte al centrocampo, 6
Dal 24’st GUDMUNDSSON - Non fa a tempo a trovare spazi e misure, 6
KEAN - Primo tempo di sofferenza senza palloni giocabili e pure con Maignan che lo dribbla sulla linea di fondo. Non va diversamente nel secondo tempo che conclude in anticipo non essendo al meglio, 5,5
Dal 31’st PICCOLI - Esattamente come per Kean insegue parecchi palloni senza poterli giocare, 6
PIOLI - Rinuncia a Gudmundsson a favore di Fagioli, per il resto è la formazione annunciata con il recupero di Kean. I suoi giocano coperti ma anche intimoriti, e pur non arrivando al tiro rischiano soprattutto nell’occasione di Pavlovic. L’episodio favorevole arriva dopo 10 minuti nella ripresa sull’asse Ranieri-Gosens anche se qualche minuto più tardi De Gea non è impeccabile sul tiro di Leao che vale il pari rossonero. Entrano Parisi e Gudmundsson, poi tocca anche a Piccoli ma la decisione di concedere il rigore al Milan alla fine fa la differenza. Esattamente come due settimane fa il k.o. è eccessivo, ma la classifica continua a dir poco a deludere, 5,5
