Mercato Fiorentina, le mosse a centrocampo e quell'imprevedibile déjà vu

A meno di tre giorni dalla fine del mercato, il centrocampo della Fiorentina sta vivendo uno strano deja vu. Come in estate infatti, la mediana vista nella prima parte di stagione potrebbe essere stravolta in poche ore. Ad agosto si passò da vedere in campo giocatori con la valigia come Amrabat e Bianco, ai tre acquisti last minute di Adli, Cataldi e Bove. Adesso questa situazione potrebbe ripresentarsi entro le 24 di lunedì notte.

Sconto e via libera per Ndour

Dopo giorni di attesa, proposte, sondaggi e colloqui, la Fiorentina ha rotto gli indugi per Cher Ndour, giocatore che nelle prossime ore dovrebbe lasciare il Besiktas per rientrare al PSG dal prestito per poi ripartire ancora con direzione Firenze. Sei milioni di investimento immediato più il 40% sulla futura rivendita. Qualche giorno fa i parigini chiedevano non meno di 8, Pradè ha ottenuto un piccolo ma significativo sconto, riportando un giovane nazionale U21 italiano nel nostro campionato.

Fagioli no stop

Ma l'acquisto del bresciano classe 2004 potrebbe anche non essere l'unico. Nicolò Fagioli, nonostante le parole di Thiago Motta in conferenza, resta potenzialmente un esubero della Juventus e se i bianconeri dovessero calare un po' le pretese economiche, l'operazione in prestito con obbligo potrebbe comunque concretizzarsi. Il ragazzo che tanto era stimato da un grande allenatore come Allegri, sta cercando nuovo spazio lontano da Torino e se i pezzi del puzzle dovessero trovare la giusta collocazione, il doppio innesto in mediana sarebbe servito.

Destino in bilico per Richardson

A quel punto Amir Richardson rischierebbe di non avere più spazio ed è per questo già da qualche giorno si parla di una sua cessione. Attualmente sarebbe impossibile rispondere positivamente alla richiesta di prestito presentata dallo Stoccarda, visto che gli slot viola in tal senso sono terminati, ma o con un'offerta a titolo definitivo (Richardson potrebbe seguire le orme dell'attaccante brasiliano Pedro, arrivato in estate e partito nel gennaio successivo), oppure con la risoluzione di un prestito già in essere, il marocchino potrebbe comunque salutare dopo pochi mesi.

Rivoluzione in corso

Fatto sta che il centrocampo della Fiorentina sta subendo un'altra rivoluzione e non solo per necessità, visto quanto successo a Bove due mesi fa. È stata una scelta, che nel tempo è cambiata più volte e che ha coinvolto anche altri reparti, soprattutto la difesa. La speranza è che tutti questi cambiamenti non minino uno spogliatoio che ha vissuto alti e bassi e che probabilmente stava ancora imparando a conoscersi dopo le tante modifiche estive. Intanto domani si gioca, e con un centrocampo che lunedì potrebbe già essere un "lontano" ricordo.