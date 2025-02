"Fagioli sarà convocato", queste le parole in conferenza di Motta

La Juventus sarà impegnata domani pomeriggio nel lunch match delle 12:30 contro l'Empoli a Torino. In vista della sfida contro i toscani il tecnico dei bianconeri Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati anche quello relativo a Nicolò Fagioli, obiettivo di mercato della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sul centrocampista classe 2001: "Sarà convocato. Ha giocato meno ma può cambiare la sua storia. E riesco anche a capirli, quando si gioca si è felici, quando non si gioca lo si è meno. Fa parte del gioco. Lui, come gli altri, ha la possibilità di dimostrare di poter giocare".