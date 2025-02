Ndour-Fiorentina, formule e cifre dell'affare con il Psg

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Raffaele Palladino e, come stiamo raccontando su queste pagine, nelle ultime ore è tornata di moda la pista che porta a Cher Ndour. Come riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i gigliati e il PSG sono vicini a trovare un'intesa per il passaggio in viola a titolo definitivo per circa 6 milioni di Euro del mediano bresciano. I parigini però vorrebbero mantenere una percentuale (il 40%) sulla futura rivendita dell'ex nazionale Under 21. La chiusura, vicina, dell'affare Ndour non escluderebbe, visto anche il possibile passaggio di Richardson allo Stoccarda (QUI la news completa), l'arrivo di un altro centrocampista. In particolare si parla di Nicolò Fagioli. Anche se per il classe 2001 la Juventus ha delle richieste piuttosto alte.

Di Fagioli ha parlato anche Thiago Motta in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Sarà convocato. Ha giocato meno ma può cambiare la sua storia. E riesco anche a capirli, quando si gioca si è felici, quando non si gioca lo si è meno. Fa parte del gioco. Lui, come gli altri, ha la possibilità di dimostrare di poter giocare".