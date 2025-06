Calciomercato Bernabé e Rios costosi, Viti può sostituire Valentini

Nuovo appuntamento di calciomercato del CSC in versione "Flash". Occhi puntati sul centrocampo dove la Fiorentina vuole figure che diano criterio ma anche dinamismo.

Bernabé e Rios piste complicate

Tra i nomi per il centrocampo nelle ultime ore c'è quello di Bernabé del Parma, pista complicata sia perché il club ducale non vuole cederlo, sia per l'alta valutazione che ne fa, 20 milioni circa. C'è anche Rios tra i nomi nella lista dei dirigenti viola per il quale viene chiesta una cifra troppo elevata, circa 30 milioni. Resiste il sogno Frendrup del Genoa, seguito da mesi, e c'è Rovella che ha però una clausola proibitiva di 50 milioni.

La clausola di Kean

A proposito di Kean dalla prossima settimana scatta la possibilità di esercitare quella di Kean. Resiste la pista araba, con l'Al Qadsiah disposto a pagare sia la clausola che oltre 15 milioni di ingaggio al giocatore. Più defilato il Manchester United.

Viti in, Valentini out?

L'arrivo del difensore del Nizza prelude ad una cessione, quella di Valentini che come Moreno è sondato dal Verona che lo ha già avuto nell'ultima parte di stagione.