MEDIA-ETÀ: È LA VIOLA PIÙ ESPERTA DAL RITORNO IN A. PIÙ "VECCHIA" SOLO IN SERIE B

Qualcuno la chiama “esperienza”, qualcun altro - più malignamente - “vecchiaia”. Sta di fatto che nel calcio avere quella dose di dimestichezza in più nello spogliatoio è sempre un aspetto fondamentale per provare a stare in alto e puntare a quegli obiettivi che, senza la giusta competenza, sarebbero più difficilmente raggiungibili. È stato forse questo uno degli aspetti che la Fiorentina ha tenuto in conto quanto, nel corso dell’estate extra-large che il calciomercato ha messo a disposizione, Daniele Pradè ha ristrutturato la rosa della prima squadra. Non più il famigerato giusto mix di giovani e meno giovani ma, oltre ad alcuni freschissimi talenti, un tasso sempre più alto di padronanza della materia. Che, di fatto, va di pari passo alla carta d’identità.

La media-età della Fiorentina versione 2020-21 è pari a 25,81 anni, oltre due in più rispetto a quella della scorsa stagione, quando si era fermata a 23,74: un balzo in avanti facilmente spiegabile, visto che in questi mesi sono arrivati a Firenze molti giocatori svincolati ultra-trentenni: da Bonaventura (31) a Borja Valero (35) fino ad arrivare a Callejon (33). Il paragone diventa a dir poco clamoroso, tuttavia, se si fa il confronto tra la media-età attuale e quella della stagione 2018-19, l’ultima della famiglia Della Valle a Firenze: quell’anno infatti la squadra viola, che era stata da tutti etichettata come la rosa più giovane d’Europa, aveva un’età-media addirittura di 21,95 anni: forse anche per quello a lungo andare rimase seriemente invischiata nella lotta per non retrocedere. Per trovare un’annata in cui la squadra aveva una media superiore alle 25 primavere bisogna tornare al 2015-16 (guarda caso l’ultima stagione di Pradè in viola prima del ritorno di Corvino), quando questa si attestò a 25,13.

Scorrendo indietro negli anni ci si accorge che l’età media della nuova rosa a disposizione di Iachini (come detto, 25,81 anni) è di fatto la più alta dal ritorno in Serie A della Fiorentina dopo il fallimento: mai infatti, dal 2004 ad oggi, aveva mai raggiunto una cifra così elevata. Per trovare una stagione in cui la media-età del gruppo viola è stata superiore a quella attuale bisogna tornare al 2003-04, quando la Viola di Cavasin-Mondonico, allestita in fretta e furia per partecipare alla Serie B dopo aver saltato d’ufficio la C1, riuscì al termine della stagione a fare una rincorsa pazzesca (anche grazie al mercato di gennaio) centrando quei playoff che, nel giugno 2004, la riportarono dopo due anni di Purgatorio nel calcio che conta. L’esperienza, nel calcio, serve anche a questo.

La media-età della Fiorentina nelle ultime 10 stagioni*:

2020-21: 25,81 anni

2019-20: 23,74

2018-19: 21,95

2017-18: 22,22

2016-17: 23,29

2015-16: 25,13

2014-15: 24,90

2013-14: 24,29

2012-13: 24,21

2011-12: 23,63

2003-04: 25,96 (Serie B)

* = fonte: Transfermarkt