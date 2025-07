Live Terzo giorno di ritiro: seduta alla conclusione. Tanto lavoro su possesso e uscite

vedi letture

Terzo giorno di ritiro per la Fiorentina e seconda seduta consecutiva aperta al pubblico, anche oggi presente al Viola Park sugli spalti dello stadio Curva Fiesole per assistere all'allenamento della squadra di Pioli. Su FirenzeViola.it il racconto del pomeriggio che si vive a Bagno a Ripoli, in calce all'articolo alcune immagini delle esercitazioni che Ranieri e compagni svolgono davanti ai tifosi.

19:57 - Squadra sotto i tifosi a prendere applausi e firmare autografi, col pomeriggio che giunge alla sua conclusione.

19:53 - Si conclude qui anche la fase di corsa di scarico, la squadra si riunisce in cerchio e si avvia alla fine della seduta con un po' di esercizi di stretching.

19:46 - E allora via alla parte finale dell'allenamento, con la squadra messa in linea a fare corse di scarico su e giù per il campo.

19:43 - Una intensa e divertente seduta d'allenamento, fatta di tanto lavoro con la palla e sulle uscite da dietro davanti a circa 500 persone, accorse al Viola Park per svagarsi e applaudire la squadra di Pioli.

19:42 - Termina qui la partitella in famiglia. Squadra in cerchio a bere prima della conclusione.

19:32 - Riprende la partitella: non banali le prestazioni di Kean (messosi in luce anche in copertura della palla oltre che nel gol) e Martinelli, bravo ad opporsi a varie conclusioni pericolose.

19:30 - Intanto si allenano separatamente Kouadio, Keita e Kospo, messisi a parte nella metà campo in cui non si svolge la partitella. Per loro lavoro su controllo della palla, passaggio e lancio lungo.

19:26 - La squadra si ferma per abbeverarsi sotto gli spalti e durante la pausa riceve uno scroscio di applausi dai presenti.

19:17 - Prende il via la partitella vera e propria, con le due squadre contrapposte in metà campo. Diverse le sgroppate di Parisi sulla fascia, un po' arrugginito invece Dzeko sotto porta - ma non sono mancati gli applausi anche per lui -.

19:12 - Nel frattempo è comparso sugli spalti Roberto Goretti. Il dt della Fiorentina segue l'allenamento in mezzo ai tifosi.

19:08 - Continua il lavoro a squadre opposte, con Pioli che corregge una serie di errori in fase d'impostazione. Le formazioni devono oltrepassare le linee avversarie e andare a quel punto a far gol concludendo l'azione corale indisturbata: da segnalare uno Ndour in grande spolvero, autore di diversi gol (anche di pregevole fattura).

19:02 - Inizia un possesso palla generale, con tutti i calciatori coinvolti: schierati da un lato Valentini, Viti, Pongracic, Gosens, Mandragora, Bianco, Fazzini, Sottil, Kean, Braschi, contro Ranieri, Marì, Comuzzo, Dodo, Ndour, Fagioli, Parisi, Beltran, Gudmundsson, Dzeko.

18:50 - Insiste Pioli sul possesso palla finalizzato a portare la sfera da un portiere all'altro: le due compagini si affrontano in area di rigore con un giro-palla che deve farla arrivare dalla parte opposta. Si sfidano con un colore: Valentini, Viti, Bianco, Pongracic e Mandragora, contro Marì, Keita, Comuzzo, Ranieri e Kospo.

18:42 - La Fiorentina si divide in due blocchi, uno per metà campo. Inizia il lavoro di possesso palla e uscite, con le formazioni divise in casacche gialle e blu (in calce un video con Pioli che dà indicazioni).

18:34 - Primi esercizi con la palla per tutta la squadra, con passaggi e scambi generali del pallone da inizio riscaldamento. Con i portieri, data la cessione di Pietro Terracciano al Milan, aggregato Gianmaria Fei, estremo difensore proveniente dal settore giovanile.

18:32 - Si alza il coro "Stefano Pioli, lollollolorolo" nei confronti del mister. Che saluta e ringrazi il pubblico.

18:31 - La squadra entra in campo e riceve i primi dettagli da Pioli e dal suo staff, radunata in cerchio.

18:28 - Entra in campo la Fiorentina! Primi autografi con i bambini per Stefano Pioli, accerchiato dai piccoli tifosi.