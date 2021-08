MAN CITY-VLAHOVIC, ORE CALDISSIME. SUPER OFFERTA IN ARRIVO E VIOLA IN ATTESA

Sono ore concitate per quanto concerne il futuro di Vlahovic e l'inserimento del Manchester City potrebbe far saltare il banco anche in breve tempo. L'attaccante non ha mai nascosto che, in caso di intesa, sarebbe rimasto volentieri alla Fiorentina ma visti i club entrati in ballo per il suo futuro, tutto è tornato in gioco. D'altra parte, il club viola lavora alacremente alla possibilità di rinnovare il suo contratto ma gli ultimi scontri con i procuratori hanno bloccato tutto. Commisso è il primo che vorrebbe trattenerlo ed è venuto incontro a molte delle richieste dei procuratori. Molte ma non tutte, soprattutto in riferimento all'esclusiva del mandato per vendere il giocatore in futuro.

Con l'Atletico Madrid che ritarda anche a causa degli 8 milioni richiesti proprio dai procuratori per chiudere l'affare e il Tottenham che si tiene stretto Harry Kane, ecco che il Manchester City ha deciso di inserirsi spingendosi fino a una proposta che tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili arriverebbe a 80 milioni di euro. In sostanza, il City vede nel serbo il sostituto di Kane, un sostituto che varrebbe per il presente e soprattutto per il futuro.

In queste ore la Fiorentina è divisa in due: da una parte Pradè e Burdisso che lavorano alla chiusura delle cessioni di Pezzella e Lirola, ormai a un passo dal Real Betis e dal Marsiglia, dall'altra Barone che in stretto contatto con i suoi collaboratori, sta pianificando le prossime mosse per Vlahovic. Anche se nessuno vorrebbe cederlo, l'affare potrebbe entrare nel vivo a ore con la Fiorentina e Commisso chiamati a fare una scelta difficile ma che in un senso o nell'altro cambierà il volto del mercato e della squadra.