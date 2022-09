MALEH INSIDIA BARAK, DAVANTI CABRAL, DUBBIO IGOR

Vigilia complicata anche sotto l'aspetto logistico quella vissuta dalla Fiorentina. Dopo la rifinitura sostenuta a Firenze i viola hanno avuto le loro difficoltà a raggiungere Istanbul, ma il problema vero sono le assenze di Nico Gonzalez e Milenkovic alle quali si aggiunge il forfait di Sottil. Complicazioni in più alla vigilia di una gara che pare già fondamentale per il cammino in Conference League anche se Italiano non vuol sentire parlare di alibi.

Al cospetto del Başakşehir i viola dovranno raddrizzare le sorti di un girone reso complicato dal pareggio con il Riga, e le assenze di Nico Gonzalez e Sottil non facilitano le cose al tecnico viola. Così con Cabral favorito per guidare l'attacco sono Kouamè e Ikonè gli esterni in lizza per una maglia da titolare mentre in mezzo se Amrabat e Bonaventura sembrano imprescindibili Maleh potrebbe concedere un turno di riposo a Barak. Quanto alla difesa, con Igor che stringerà i denti ci sarà Quarta oltre a Venuti a destra e Biraghi a sinistra.

Nei turchi Özil dovrebbe restare fuori alla ricerca di una migliore condizione, mentre il tecnico Emre si affiderà alla regia dell'ex Lazio e Milan Biglia in un 433 completato da Tekdemir e Aleksic e dove i riferimenti offensivi saranno Okaka, altra vecchia conoscenza del campionato italiano tra Roma e Udinese, oltre a Traorè e Gürler. In difesa un altro ex serie A come Duarte, accanto a lui Ndayishimiye con Caiçara a destra e Hasan Ali Kadrim sulla sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Ali Kadrim, Tekdemir, Biglia, Aleksic, Traorè, Okaka, Gürler

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Venuti, Igor, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikonè, Cabral, Kouamè