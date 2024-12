LUIZ HENRIQUE, GLI APPELLI DEL TIFO E UNO SPONSOR SPECIALE CHIAMATO DODO

© foto di jacopomannina

La sensazione è che, più passa il tempo, e più che Dodo si sta trasformando in un jolly multiuso per la Fiorentina. E il riferimento non va tanto al fattore campo, dove comunque nel corso di questa prima parte di stagione il brasiliano si è dimostrato un’arma quasi irrinunciabile per Raffaele Palladino sulla corsia destra, quanto al ruolo di “aggregatore” e per certi aspetti di “talent scout” che sta sempre più diventando. Che l’ex Shakhtar fosse un idolo della tifoseria fin da quando è arrivato a Firenze lo si era capito bene (dal giorno, cioè, in cui scelse di tingersi i capelli di viola e di esultare ai piedi della Fiesole dopo il suo primo gol con la nuova maglia), ma che il terzino avesse delle doti quasi da “operatore di mercato” nessuno se lo poteva aspettare.

ALTO GRADIMENTO - Il riferimento - se pur in chiave un po’ ironica, ma mica poi tanto… - va alla serie di commenti social di cui Dodo, già nel corso di questa estate, si è reso protagonista a proposito dei giocatori che erano accostati con insistenza alla Fiorentina in fase di mercato. È accaduto tra luglio e agosto con Kean e Gudmundsson (tra “like” sibillini e cuori viola piazzati di tanto in tanto giusto per far capire quanto fosse alto il suo tasso di gradimento verso i giocatori che la sua società stava trattando) e sta accadendo anche adesso sul conto di Luiz Henrique, la talentuosa ala destra classe 2001 in forza al Botafogo che l’area tecnica viola starebbe trattando con il club brasiliano. Operazione difficile (si parla di cifre comprese tra i 20 e i 30 milioni) ma, anche in questo caso, sponsorizzata da Dodo.

QUANTO ENTUSIASMO - Già ieri infatti il terzino, commentando un post della pagina Instagram Passione Fiorentina, aveva fatto trasparire tutto il suo entusiasmo per questa indiscrezione di mercato (“Fratello!” è stato il pensiero del numero 2, che ha taggato sotto la notizia che riguardava l’attaccante proprio l’ex giocatore del Betis, con tanto di emoticon gioiosi e la bandiera verdeoro) ma oggi ha scelto di andare addirittura oltre, scatenando l’entusiasmo social dei tifosi: ripostando su una sua storia un’immagine di Luiz Henrique - celebrato dal Botafogo in quanto nominato miglior giocatore d’America dal quotidiano uruguagio El País - con la frase “Sei una belva, fratello!”, ha dato ancor di più la benedizione circa questa possibile operazione per il mercato viola di gennaio.

LA GUIDA PERFETTA - Scroscianti gli appelli, sotto il post, da parte dei tifosi per farsi da garante circa la felice riuscita dell’operazione: “Portalo a Firenze”, si legge, ma anche “Portacelo Domi!”, “Domi confidiamo in te”, “Fallo venire a Firenze” e così via. Basterà questo per far breccia nei cuori dell’area tecnica della Fiorentina? Difficile, ma una cosa è certa: se - come pare - il carattere di Luiz Henrique non è dei più agevoli (“Sul piano comportamentale non è certo irreprensibile, ha qualcosa che non torna…” ha raccontato oggi l’esperto di mercato brasiliano Sabatino Durante a Radio FirenzeViola), Dodo sarebbe la perfetta guida sotto la cui ala protettiva inserire l’attaccante. È un sogno? Be’ siamo quasi a capodanno: perché non farlo, allora.