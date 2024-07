LOGAN COSTA, PONGRACIC, BIJOL E THEATE: L'ANALISI DEI PROFILI AL VAGLIO PER IL POST MILENKOVIC

FirenzeViola.it

Nikola Milenkovic è pronto a salutare la Fiorentina dopo ben sette anni. Un addio sofferto, ma necessario per tutte le parti in causa. Il difensore serbo firmerà un quinquenal con il Nottingham Forest andando a guadagnare la stessa cifra percepita a Firenze. Morto un Papa, come si dice, se ne fa un altro, e fra i nomi al vaglio per il post Milenkovic ci sono: Logan Costa, Marin Pongracic, Jaka Bijol e Arthur Theate. Facciamo una panoramica generale

Logan Costa

Uno dei difensori più ambiti in Francia, Logan Evans Costa è nato in Francia ma dopo l’inizio nelle giovanili dei “Bleus” ha scelto la Nazionale capoverdiana per via delle sue origini. Buona stazza fisica (190 cm per 87 kg), il classe 2001 tiene bene la marcatura dimostrando una grande maestria nell’anticipo dell’avversario. Questo non toglie che sappia impostare con altrettanta destrezza, motivo per cui uno con le sue caratteristiche può fare al caso della Fiorentina.

Marin Pongracic

Al Lecce dal 2022 prelevato dal Wolfsburg per 1,6 milioni di euro dopo l’esperienza al Borussia Dortmund (non esattamente l’ultima della classe), Pongracic è virtualmente un giocatore del Rennes ma la Fiorentina sta provando a inserirsi pareggiando l’offerta dei francesi e proponendo al calciatore un ingaggio più alto. Tra le caratteristiche del classe 1997 nato in Germania da genitori croati c’è l’abilità nell’anticipare l’avversario oltreché la buona predisposizione a impostare il gioco dal basso (caratteristica apprezzata dal tecnico viola Palladino).

Jaka Bijol

Classe 1999 sloveno in forza all’Udinese anche lui dal 2022, Bijol fa parte della propria nazionale da sei anni e piace per la sua duttilità. All’occorrenza infatti può alzare il baricentro posizionandosi sulla mediana, facendo della fisicità il suo cavallo di battaglia (190 cm per 86 kg). Dotato di buona tecnica, l’ex CSKA Mosca si distingue pure per le spiccate capacità aeree che lo vedono emergere spesso di testa.

Arthur Theate

Conoscenza della nostra Serie A dai temi del Bologna, il belga classe 2000 ha passato l’ultimo biennio al Rennes, totalizzando 54 presenze e 5 gol. Caratterizzato da un fisico asciutto ma imponente, Theate è un mancino puro, tant’è che può giocare anche a sinistra in veste di terzino. Abile nella marcatura, il giocatore spicca per personalità oltreché per una buona tecnica di base.